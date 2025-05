Loi sur la fin de vie : l'euthanasie et le suicide assisté autorisés en France ? Ce qui est prévu

Deux nouvelles propositions de loi sur la fin de vie arrivent au Parlement, un an après un projet gouvernemental. Avec un texte sur l'aide à mourir et l'autre sur les soins palliatifs, qu'est-ce qui pourrait changer dans le système de santé ?

Les débats sur la loi pour la fin de vie sont de retour à l'Assemblée nationale, un an après avoir été interrompu par la dissolution. Le projet de loi initial de 2024 a laissé place à deux nouvelles propositions de loi : l'une sur l'aide active à mourir et l'autre sur les soins palliatifs. Une distinction souhaitée par le Premier ministre François Bayrou, qui n'est pas un fervent défenseur de l'aide à mourir, mais critiquée jusque dans les rangs du camp présidentiel. Reste que la scission du projet initial a eu lieu et que l'examen des deux textes débute le lundi 12 mai 2025 dans l'hémicycle avant un vote prévu pour le 27 mai.

C'est sans aucun doute la proposition de loi concernant l'aide à mourir, portée par le député MoDem Olivier Falorni, qui concentrera les débats. Si le Comité consultatif national d'éthique s'est dit favorable à la mise en place d'une "aide active à mourir" en 2022 et qu'une Convention citoyenne sur la fin de vie est arrivée à la même conclusion en 2024, les deux ont appelé à la faire avec des conditions. Et ce sont ces conditions censées réglementer l'accès à l'aide à mourir qui soulèvent de nombreuses questions, de même que les circonstances dans lesquelles les patients seront assistés dans leur mort.

Si l'expression "aide à mourir" a été retenue dans la proposition de loi pour éviter d'utiliser les termes de "suicide assisté" et d'"euthanasie", c'est bien de ces deux procédures qu'il est question. Des mots qui peuvent faire peur, mais qui dans les deux cas désignent une façon pour un patient de mettre fin à ses jours conformément à sa volonté profonde, avec ou sans l'intervention d'un tiers.

A ce jour, la loi Claeys-Leonetti de 2016 est ce qui se rapproche le plus d'une aide à mourir. Elle autorise l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation du patient, ainsi que le recours à la sédation profonde et continue jusqu'au décès quand le pronostic vital est engagé à court terme. La loi sur la fin de vie ne doit pas remplacer, mais compléter ce dispositif déjà appliqué.

Qui pourrait avoir droit à l'aide à mourir ?

La proposition de loi qui doit être examinée prévoit uniquement de rendre l'aide à mourir accessible aux patients atteints d'affections graves et incurables en phase avancée ou terminale. Ce dernier critère jugé trop flou a été précisé par la Haute Autorité de la santé comme "l'entrée dans un processus irréversible marqué par l'aggravation de l'état de santé qui affecte la qualité de vie". L'irréversibilité étant un élément décisif devant être ajouté au texte par un amendement selon la ministre de la Santé, des Solidarités et de la Famille, Catherine Vautrin. Les patients pourront donc prétendre à l'aide à mourir s'ils sont gravement malades, sans possibilité d'aller mieux, mais aussi s'ils présentent une souffrance physique ou psychologique insupportable.

L'actuelle mouture du texte ajoute d'autres critères à ces conditions médicales : le patient devra être majeur, avoir la nationalité française ou résider en France de manière régulière et pouvoir exprimer leur volonté de mourir "de façon libre et éclairée". Des précisions qui excluent les mineurs, même s'ils se trouvent dans des situations comparables à celles d'adultes, mais aussi les personnes dans le coma ou atteint de démence, de maladies psychiatriques ou neurodégénératives comme Alzheimer quand bien même elles auraient donné des directives anticipées. Ces conditions sont cumulatives et devront être remplies "en totalité pour accéder à l'aide à mourir", a affirmé rapporteur du texte Olivier Falorni. Elles pourraient toutefois être revues au cours de l'examen à l'Assemblée nationale.

Suicide assisté ou euthanasie... Qui administrera le produit ?

Deux options sont prévues pour l'aide à mourir : une auto-administration du produit létal par le patient en présence d'un soignant ou l'administration par un personnel soignant. La première option est considérée comme un suicide assisté, quand la seconde est comprise comme une euthanasie. L'actuelle proposition de loi laisse au patient la liberté de la liberté de choisir l'une ou l'autre. Mais la ministre de la Santé est d'un tout autre avis : elle souhaite que l'auto-administration soit la règle et que l'intervention d'un soignant soit l'exception lorsque les patients ne seront "pas en mesure de procéder physiquement" au suicide assisté. Ce sujet devrait susciter un vif débat dans l'hémicycle.

L'administration du produit létal pose aussi la question de la clause de conscience des soignants qui seraient opposés au dispositif d'aide à mourir. Catherine Vautrin a assuré sur BFMTV qu'"aucun soignant ne sera obligé de pratiquer l'acte létal". Elle a ajouté que seuls les soignants volontaires seront amenés à assister des patients dans le processus d'aide à mourir.

Des unités de soins palliatifs renforcés ?

Une autre proposition de loi sur les soins palliatifs, défendue par l'élue Renaissance Annie Vidal qui est opposée à l'aide à mourir telle qu'elle est actuellement pensée, doit aussi être examinée. Ce texte sera d'ailleurs le premier a être étudié par les députés. Les soins palliatifs constituent la prise en charge d'un patient dans les derniers moments de sa vie, lorsque la maladie et l'affection est au stade le plus important, possiblement dans une phase avancée ou terminale. Les soins palliatifs sont aujourd'hui la dernière option avant la sédation définitive possible uniquement lorsque le pronostic vital est engagé.

L'objectif du texte est de renforcer ces unités de soins palliatifs pour rendre ces soins, normalement garanti par la loi depuis 1999, accessibles à qui en a besoin. Aujourd'hui, près de la moitié des malades devant recevoir de tels soins décèdent sans y avoir eu accès selon une estimation de la Cour des comptes et une vingtaine de départements ne sont pas en mesure de proposer de tels soins aux patients. L'offre de soins palliatifs est censée avoir augmenté avant la mise en place d'un droit à mourir selon la ministre de la Santé. Et lorsque les deux dispositifs cohabiteront, les patients souhaitant recourir à l'aide à mourir devront s'être vu proposer des soins palliatifs sans que ces derniers ne soient obligatoires.

En 2024, au moment de présenter le projet de loi initial sur la fin de vie, le gouvernement annonçait également un plan de développement sur dix ans avec la promesse d'investir 1 milliard d'euros - à raison de 100 millions par an - en plus du 1,6 milliard déjà consacré aux soins d'accompagnement. Les premiers effets de ce plan commencent à se voir, mais le gouvernement a revu à la baisse l'objectif de couvrir l'ensemble du territoire d'unité de soins palliatifs d'ici fin 2025. Les difficultés financières et le rabotage de certains budgets fait aussi craindre des investissements moins importants qu'annoncés. Mais selon le député Olivier Falorni, "il y a une vraie détermination des parlementaires et du gouvernement de faire en sorte que les soins palliatifs puissent être accessibles partout".

Outre la couverture du territoire en soins palliatifs, le gouvernement disait vouloir développer ces unités dans les services pédiatriques pour les enfants qui ne pourront pas prétendre à l'aide à mourir, quel que soit leur état de santé. Il promettait aussi d'investir dans "l'accompagnement à domicile appuyé sur les réseaux de soins" avec des "maisons d'accompagnement qui sont le chaînon manquant entre l'hôpital et le domicile".