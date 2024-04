Attention à l'amende si vous cueillez du muguet, trop peu de gens connaissent les règles

Le muguet est le symbole du 1er mai. Sa cueillette dans la nature peut pourtant vous valoir une amende salée.

Ce mercredi, les Français seront nombreux à profiter du jour férié de la fête du travail. Et pourquoi pas, lors de ce 1er mai, à aller à la chasse au muguet pour certains d'entre eux. Les points de vente de cette plante pullulent à cette période. Si les prix tendent à augmenter - 15% supplémentaire depuis cinq ans selon la fédération des artisans fleuristes -, la tradition perdure. Mais de plus en plus de personnes s'adonnent à la cueillette dans leur jardin ou en forêt et certains en profitent même ensuite pour revendre quelques brins à la sauvette.

Attention, toutefois, certaines règles existent pour collecter le muguet ainsi que pour en tirer des bénéfices. Sur le principe, tout un chacun peut vendre du muguet dans la rue à la date précise du 1er mai. Certaines communes exigent parfois de se faire délivrer une autorisation de vente gratuite par la mairie, ou interdissent la vente par des mineurs. Il est donc préférable de se renseigner concernant les règles propres à chaque commune.

Comme le rappelle Service-public, certains lieux d'installation sont également proscrits, notamment à proximité d'un fleuriste, pour ne pas faire de concurrence directe. Il est aussi interdit de gêner la circulation routière et piétonne ou de s'installer un stand avec tables et chaises. De plus, le muguet doit être vendu en brin, sans les racines et sans emballage. Les compositions florales comprenant du muguet sont réservées aux professionnels. Toutefois, les prix ne sont pas encadrés : en 2023, ils oscillaient autour de deux euros le brin.

Concernant la cueillette du muguet, elle est également réglementée. Dans son jardin, il n'y a évidemment aucun souci. En forêt, il faut être plus prudent. La cueillette doit être autorisée par le propriétaire forestier, qu'il soit public ou privé. L'Office national des forêts (ONF) rappelle que la collecte doit être "respectueuse du milieu forestier". "Veillez à ne pas prélever le bulbe des fleurs pour ne pas empêcher leur renouvellement", précise ainsi l'organisation.

Il faut aussi ramasser seulement les tiges en fleur et en "quantité limitée'". L'ONF place le plafond de récoltes de 10 à 15 tiges par personne, soit "ce que la main peut contenir". Des sanctions pénales sont prévues en cas de ramassage excessif. Cela peut entrainer une amende de 135 euros. Si les règles de vente ne sont pas respectées ensuite, le montant à payer peut atteindre plus de 300 euros. Les brins de muguets peuvent aussi être détruits ou confisqués par les forces de l'ordre.