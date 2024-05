Attention à la fête des mères cette année, trop de gens oublient la bonne date

La date de la fête des mères 2024 approche. Mais comme chaque année, une bizarrerie vient semer la confusion sur la vraie date de l'événement.

La fête des mères est sans doute l'événement annuel qu'on regrette le plus de manquer. Rendre hommage à sa maman, même quand on n'adhère pas vraiment aux principes de cette fête très commerciale, reste un geste difficile à oublier. Et quand l'oubli arrive, il est toujours assez culpabilisant. Mais la date de la fête des mères, en 2024 comme les années précédentes, est un sujet plus sensible que vous le pensez. Elle se trouve au centre d'une confusion croissante d'année en année, à cause des multiples dates qui circulent sur les réseaux sociaux.

Aux Etats-Unis, où la tradition de célébrer les mères est encore plus forte, les stars vienne chaque année plus nombreuses saluer leur maman ou la mère de leurs enfants, à grands coups de message d'amour et d'emojis en forme de coeurs ou de fleurs. L'année dernière, Justin Timberlake faisait par exemple partie de ceux qui avaient exprimé leur amour avec le plus de verve sur Instagram : "J'espère que tu sais chaque jour combien tu m'as appris et combien je t'aime. Bonne fête des mères, maman. Merci de m'avoir aimé tout au long du chemin". Sa publication venait s'ajouter à des dizaines de vidéos, textes, images poignantes, postés par les Jeremy Renner, Madonna, Jennifer Lopez, Orlando Bloom, Beyoncé et tant d'autres.

Le message de J-Lo sur Instagram pour sa maman lors de la dernière fête des mères. © Capture Instagram

Bien souvent, ces tendres déclarations ont un effet secondaire assez perturbant en France : en voyant cette déferlante sur les réseaux sociaux, les fans français des stars américaines sont très souvent pris de panique, pensant avoir eux-mêmes oublié la date de la fête des mères. Il faut dire qu'aux Etats-Unis, la fête des mères n'est pas fixée à la même date qu'en France. Depuis 1908, celle-ci est célébrée le deuxième dimanche de mai outre-Atlantique, alors que dans l'Hexagone, on la célèbre le dernier dimanche de mai (sauf week-end de Pentecôte).

Pour ne rien arranger, juste à côté de chez nous et en français dans le texte, la Belgique est alignée avec les Etats-Unis, et la fête des mères y est célébrée le même jour, soit dès la mi-mai. Il en va de même chez plusieurs voisins comme l'Allemagne, la Suisse, ou le Danemark. Une synchronisation pas vraiment commode... La France, elle, résiste encore et toujours et conserve "sa" date de fête des mères, qu'elle a fixée à l'issue de la Première Guerre mondiale, et a gravé dans le marbre en 1950, principalement pour ne pas entrer en conflit avec la célébration de Jeanne d'Arc qui se tient également en mai. L'Angleterre, elle, suit comme d'habitude une tradition tout à fait différente, en célébrant les mères le quatrième dimanche de Carême, un héritage du XVIe siècle où c'était l'occasion pour les enfants de visiter l'église de leur enfance avec leur mère.

Qu'on se le dise : si la date de la fête des mères 2024 a été fixée au 12 mai cette année aux Etats-Unis, ne vous ruez pas chez un fleuriste ou sur votre téléphone au premier message repéré sur Internet. Pas de panique surtout : en France, les mamans seront célébrées le 26 mai cette année, soit deux semaines plus tard.