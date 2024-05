Grand soleil sur ces départements ce week-end, déprime pour tous les autres !

Le week-end de la Pentecôte sera bien moins estival que les précédents, mais certains Français pourront tout de même profiter d'une météo ensoleillée.

Cette année, le printemps aura pour l'instant été particulièrement maussade, entre épisodes de pluie, de grêles ou d'orages. Le soleil aura eu du mal à se frayer un chemin entre tous les nuages. Et la tendance ne semble pas vouloir changer : pour ce nouveau week-end prolongé de la Pentecôte, il faudra être au bon endroit, au bon moment, si l'on veut profiter du soleil. Car partout ailleurs, averses et orages seront présents.

La journée de samedi sera marquée par des averses sur tout le pays. Seule l'Île de beauté et une petite partie du sud de la France seront épargnées. En matinée, l'ouest du pays devrait être très largement pris dans le brouillard et les premiers orages de la journée seront pour Nantes et La Rochelle. Le temps sera frais, dans la continuité de la semaine, La Chaîne Météo annonce des températures comprises entre 8 et 12°C dans l'Hexagone et 14 pour la Corse. Samedi après-midi, les averses présentes sur le bassin Atlantique et les frontières de l'est se généraliseront sur l'ensemble du pays sauf dans les départements qui bordent la Méditerranée, où le temps restera sec et ensoleillé. Des orages sont aussi à prévoir sur une importante partie du pays. Les plus chanceux, au sud, pourront profiter de températures allant de 20 à 25°C, mais pour les autres, le palier des 18°C devrait difficilement être dépassé.

© La Chaîne Météo

La journée de dimanche ne sera pas bien différente de la veille. Les perturbations orageuses seront majoritaires dans le pays. Les premières d'entre elles devraient arriver sur Biarritz et gagneront normalement les trois quarts du pays dès la fin de matinée. Sur l'ensemble des départements sud et de la pointe nord, on devrait gagner 1 à 2°C par rapport à la journée de samedi et la maximale sera pour Montélimar avec 24°C.

Le soleil devrait néanmoins répondre présent dans les départements de l'Auvergne-Rhône-Alpes, de Bourgogne-Franche-Comté et dans ceux qui bordent la Méditerranée. Sur le reste du pays, La Chaîne Météo prévoit plus d'instabilité et des températures légèrement plus basses, entre 19 et 21°C. Elles seront sensiblement les mêmes pour la moitié nord. Comptez tout de même 17 à Cherbourg et à Brest. Globalement les températures resteront en dessous des moyennes pour la mi-mai.

Pour ce lundi férié, "l'instabilité remonte d'un cran", annonce La Chaîne Météo, les cartes seront redistribuées. Pour ceux qui profitent d'un week-end prolongé, c'est dans les régions du nord de la France qu'il vaudra mieux se trouver cette fois. La matinée sera certes marquée par de petites averses, mais le soleil devrait commencer à se frayer un chemin dans le quart nord-est. Il fera plutôt beau autour du bassin parisien jusqu'en Alsace, mais les températures ne grimperont pas.

Dans le sud-est par contre, les averses orageuses feront leur retour en début d'après-midi, le temps sec du week-end laissera place à la grisaille et à la pluie du pays basque à la Corse. Vigilance tout de même pour les départements de la moitié est : des averses orageuses pourraient finir par se manifester. Côté températures, elles restent identiques aux jours précédents, entre 9 et 17°C le matin et 18 à 23°C pour l'après-midi.