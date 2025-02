Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 17 février 2025, 15 millions d'euros en jeu

LOTO. Pour ce premier tirage de la semaine, la FDJ propose 15 millions d'euros. Trouverez-vous les résultats ?

La semaine commence bien du côté de la Française des jeux. En effet, pas moins de 15 millions d'euros sont mis sur la table. Une cagnotte colossale pour ce jeu de hasard. Et pour cause, à l'occasion de la Saint-Valentin, la FDJ avait organisé un Super Loto avec 13 millions d'euros en jeu et cinquante codes permettant chacun de repartir avec 20 000 euros vendredi 14 février. Si les codes Loto ont trouvé preneur, le jackpot n'a pas été empoché. Ni vendredi soir ni samedi lorsqu'il a été remis en jeu une première fois. Ce sont donc à présent 15 millions d'euros qui sont à remporter. Avis aux amateurs, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15, moyennant 2,20 euros :

La semaine dernière, le jackpot de l'Euromillions a, lui, bien trouvé preneur. 78 450 739 euros ont ainsi été remportés pour le plus grand bonheur d'un des participants. Malheureusement, celui-ci n'avait pas tenté sa chance dans l'Hexagone, mais dans l'un des huit autres pays qui participent également à ce jeu de hasard. En revanche, un Français, ou tout du moins un joueur ayant validé sa grille en France, avait pu remporter à cette même occasion 442 087,50 euros. Demain, pour le premier tirage Euromillions de la semaine, ce sera donc la cagnotte minimale qui peut être mise en jeu qui sera proposée, soit 17 millions d'euros.