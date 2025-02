Météo : gros changement à cette date, une bonne et une mauvaise nouvelle annoncées

Après un week-end assez agréable, un changement important s'annonce cette semaine. Soyez prêts à adapter vos tenues.

Après un beau dimanche, la France se situe désormais à la limite de systèmes dépressionnaires. Une importante perturbation traverse donc le pays ce lundi et ce mardi. Le nord est particulièrement touché par les averses et le vent. Au sud, la grisaille est aussi présente. Les températures restent toutefois douces. Selon La Chaine météo, mardi s'annonce comme la "journée la plus dégradée de la semaine".

Un temps instable est prévu au nord et dans l'ouest avec de possibles giboulées et du vent. La perturbation s'étire "de l'Occitanie vers le Centre Val de Loire, la Champagne, la Bourgogne Franche-Comté et l'Auvergne Rhône-Alpes, avec un retour pluvieux qui s'organise de la Normandie vers les Pays de la Loire et le Poitou", prévoit Météo-France. Des coups de tonnerres pourraient survenir dans les Alpes, ainsi que des chutes de neige à partir de 1000 mètres.

Mercredi, une légère amélioration va commencer. Le ciel se dégage et les averses se localiseront sur le littoral et dans l'est. Dès le lendemain, l'anticyclone des Açores va permettre d'élargir le beau temps à de nombreuses régions. Il fera grand soleil près de la Méditerranée et sur le reste du pays, de nombreuses éclaircies sont aussi envisagées.

Cependant, ce changement de temps s'accompagne d'une chute des températures. La douceur s'éloigne avec un indicateur thermique national qui passe de 10,4 ce lundi à 7,1 degrés jeudi avec donc une perte de 3 à 4 degrés. Il s'agit néanmoins de températures proches des normales de saison.

© La Chaine météo

Pour le dernier jour du mois de février, le temps devrait aussi rester ensoleillé, notamment sur l'ouest du pays. Les températures peineront à dépasser les 10 degrés dans la moitié nord. Ce week-end, la météo pourrait être menaçante avec quelques averses des régions atlantiques au bord de la Méditerranée alors qu'à l'est, de belles éclaircies sont possibles.

La météo de début mars s'annonce un peu similaire. Météo-France prévoit une semaine prochaine "principalement perturbée et humide, avec néanmoins des températures douces pour la saison. Le temps pourrait être passagèrement plus sec en seconde partie de semaine".