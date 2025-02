Un "Uber avec des armes" disponible depuis son téléphone et tout à fait légal

Une nouvelle application vient de faire son apparition sur le marché. Elle permet de réserver un chauffeur-garde du corps armé et promet de rendre la sécurité privée accessible à tous.

Vous avez toujours rêvé de bénéficier d'un garde du corps et d'un chauffeur pour assurer vos trajets comme les plus grandes stars dans les films ? Les Etats-Unis l'on fait. Ou du moins, un homme : Nick Sarath. Âgé de seulement 25 ans, il est à l'origine de l'application Protector, dont l'objectif est de rendre la sécurité privée accessible à tous. "La police ne peut pas être partout, tout le temps", explique-t-il, voilà pourquoi Protector est née. Derrière ce projet, se cache également un ex-manager de Meta, Nikita Bier qui souhaite moderniser l'industrie. Il utilise notamment l'expression "Uber with guns" (Uber avec des armes) pour illustrer la fonction de ce nouveau service à la disposition de certains américains.

L'application permet tout d'abord de louer un véhicule, sur le même système que Uber. Deux modèles sont pour l'instant disponibles, avant que l'éventail ne s'élargisse potentiellement : la Cadillac Escalade et la Chevrolet Suburban. Il est possible d'en louer jusqu'à trois en même temps. Mais ce qui différencie cette nouvelle application de n'importe quelle société de location de véhicule, ou même de taxi, c'est que vous pouvez désormais bénéficier d'un garde du corps.

Par ce système, Protector entend tout mettre en oeuvre pour assurer votre sécurité si vous vous sentez menacé. Il est même possible de choisir la tenue portée par votre "chauffeur-garde du corps" posté à l'intérieur du véhicule. Costume, veste sans cravate, gilet pare-balles apparent... C'est vous qui décidez et l'application se plie à vos désirs. Sans surprise, tout ça a un prix : comptez 1 000 dollars pour cinq heures en plus d'un abonnement annuel de 129 dollars. Il n'est pas encore possible de réserver ce service pour une durée inférieure à cinq heures.

Policiers et vétérans de l'armée américaine réquisitionnés

Attention et c'est là que cela se complique pour tout citoyen souhaitant faire partie de l'aventure et devenir garde du corps via Protector, une voiture, le permis de conduire et/ou la détention d'une arme ne sont pas suffisants. En effet, l'équipe de gardes du corps est composée de policiers ou de vétérans de l'armée américaine, tous armés. L'application disponible sur l'App Store est pour l'instant utilisable dans deux villes américaines : New York et Los Angeles.

La naissance de Protector s'explique en réalité par un fait d'actualité dramatique et relativement récent. En décembre dernier, Brian Thompson - le patron de la société d'assurance United Healthcare - était assassiné en pleine rue, devant l'entrée du New York Hilton Midtown à Manhattan. Selon la direction de l'application, si le PDG avait utilisé Protector, le garde du corps aurait pu agir en s'interposant, tirer sur l'assaillant voire le neutraliser et assurer les soins de premiers secours, un discours publié sur X pour justifier de la nécessité d'un tel service dans la société américaine. "Examinons comment un garde du corps aurait pu changer l'issue de la situation", indique un message publié sur le réseau social américain accompagné d'une vidéo illustrant le propos.