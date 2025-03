"Cette chaîne surclasse les boulangeries de France, elle sait jouer sur le prix mais pas que"

2 millions de baguettes vendues par jour. Cette chaîne fait grande concurrence aux boulangeries traditionnelles grâce à une stratégie bien rodée.

La boulangerie est le commerce français par excellence. Plus de 39 000 établissements jalonnent le pays, selon CMA France. Si un recul du nombre de telles enseignes avait été observé dans les années 2000, le nombre d'ouvertures est reparti à la hausse ces dernières années.

Les Français sont toujours très attachés aux boulangeries artisanales : selon les données de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française, elles représentent 60% des ventes de pain, contre 31% pour les terminaux de cuisson et 9% pour les supermarchés. Le secteur a aussi évolué avec la multiplication des produits proposés : sandwich, salade, pizza, quiche, pâtisseries...

De grandes chaînes de boulangerie ont aussi émergé et trouvé leur clientèle. C'est le cas de Marie Blachère, dont le premier établissement a vu le jour en 2004 à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône). Aujourd'hui, la chaîne compte plus de 800 établissements, plutôt implantés dans les petites communes et villes moyennes. Marie Blachère vend 2 millions de baguettes quotidiennement, pour un chiffre d'affaires de 1,1 milliard d'euros en 2023.

Comment expliquer un tel succès ? Marie Blachère a élaboré sa propre baguette : plus courte et plus large, elle est standardisée dans tous les points de vente du groupe. De nombreuses offres sont aussi proposées : des produits sont disponibles à moitié prix sur les trente dernières minutes d'ouverture de la boutique ou encore les quatre baguettes sont vendues pour le prix de trois.

C'est bien ce que soulève le sondage Bonial et Ipsos, mené auprès de 10 000 consommateurs en 2024 et classant 19 enseignes d'alimentation spécialisée. Les boulangeries Marie Blachère arrivent en seconde position, derrière Grand Frais, enseigne la plus attractive dans cette catégorie. Elles se distinguent toutes les deux sur quatre critères : le rapport qualité-prix, l'attractivité des prix ainsi que la fréquence et la générosité des promotions.

De plus, la qualité des baguettes est plutôt bonne. La baguette classique blanche a obtenu la note de 13,3/20 par l'UFC Que Choisir, qui a comparé avec celles de chez Paul, de La Mie câline et de Boulangerie Louise. Elle surpasse les baguettes des trois autres chaînes. Son pain complet est même en première position de tous les pains testés pour cette enquête avec la note de 16/20 et un Nutri score A.

Marie Blachère est cependant décriée pour faire de la concurrence aux petites boulangeries locales. Son fondateur, Bernard Blachère, s'était défendu auprès du Point en 2024, rappelant que quand il a commencé "il y avait environ 30 000 boulangeries en France. Vingt ans plus tard, il y en a toujours autant".