La météo se gâte dans ces départements ce week-end : forts coups de vent et pluies orageuses annoncés

Après une semaine de temps printanier, la météo se dégrade ce week-end. Du vent et des pluies orageuses sont prévus dans de nombreux départements.

Ce vendredi 7 mars, l'ambiance printanière est de mise sur 70% du pays. Soleil et douceur sont au rendez-vous. Les maximales sont comprises entre 15 et 21 degrés du nord vers le sud. A l'ouest toutefois, un ciel plus nuageux s'installe avec même quelques averses en Bretagne. Dans le Languedoc-Roussillon aussi, le temps est gris. Du vent d'autan souffle jusqu'à 100km/h dans le sud.

Malheureusement, après cette belle semaine, le temps va progressivement se dégrader ce week-end. Samedi, la dépression venue de l'Atlantique va s'accentuer à l'ouest et dans le sud. Des pluies, parfois orageuses, sont attendues dans le sud-est, prévoit La Chaine Météo.

Le vent d'autan va encore souffler, surtout sur le massif central et les Pyrénées. Les pointes atteignent entre 100 et 130 km/h. La période la plus ventée aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche. 12 départements sont d'ailleurs placés en vigilance jaune vent par Météo-France pour la journée de samedi : Cantal, Lot, Lot-et-Garonne, Gers, Tarn-et-Garonne, Aveyron, Tarn, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques, Ariège et Aude. L'institut météorologique ajoute qu'un épisode cévenol débute dans le Languedoc avec des cumuls significatifs de pluie, voire d'orages. Tout le monde ne sera pas concerné : au nord et dans l'est, le soleil perdurera. Les températures seront également très agréables, permettant de profiter de la journée.

© La Chaine météo

Dimanche, la perturbation va balayer le tiers sud de la France. Dans le PACA, un violent coup de vent et des pluies orageuses sont attendus. Des cumuls de précipitations jusqu'à 100 à 200 mm sont annoncés. En fin de journée, les pluies pourraient remonter et atteindre la capitale. Seul le quart nord-est sera préservé de la pluie, mais avec un ciel plus voilé. D'importantes chutes de neige sont aussi prévues en altitude, 50 à 60 cm à 2000 mètres dans les Pyrénées et 30 à 50 cm à 1800 mètres dans les Alpes.

Pour la semaine prochaine, l'épisode printanier s'éloignera définitivement avec de la pluie qui s'accompagnera d'une chute des températures. "La semaine sera humide, notamment sur les régions méditerranéennes dans les premiers jours, puis avec des pluies plus faibles sur une grande partie du pays. Les températures très douces amorceront dès lundi une baisse sensible qui les fera repasser sous les normales de saison en milieu de semaine", prévoit Météo-France.