Météo : après une journée printanière, une chute des températures durable commence à cette date

Alors qu'une très belle journée s'annonce cette semaine, elle sera suivie du retour de la pluie sur toute la France, ainsi que d'une nette baisse des températures.

Le week-end a été assez perturbé, mais cette semaine le temps s'améliore. Dans le nord particulièrement, le risque de pluie s'affaiblit plus rapidement que dans le sud. Ce mardi 25 mars, le ciel est changeant, alternant entre éclaircies et passages nuageux. Les averses ponctuellement orageuses se maintiennent dans le sud-ouest jusqu'à mercredi. En milieu de semaine, davantage d'éclaircies seront observables.

C'est jeudi qu'une nette amélioration est attendue avec le retour de l'anticyclone des Açores. Selon La Chaine Météo, ce sera la plus belle journée de la semaine, sauf de la Corse à la Côte d'Azur. Côté températures, elles resteront au-dessus des normales de saison jusqu'à jeudi où les températures monteront entre 14 et 19 degrés l'après-midi, donnant ainsi une véritable sensation printanière. Vendredi, la perturbation sera de retour sur une large partie ouest du pays ainsi qu'au nord avec de la pluie et des giboulées. Le tiers sud sera, cette fois-ci, préservé. Il commencera aussi à faire progressivement un peu plus frais

© La Chaine Météo

Ce week-end, alors que le changement d'heure va avoir lieu, permettant de gagner une heure de lumière en soirée, la perturbation s'élargira samedi sur presque tout le pays avec des averses orageuses près de la Méditerranée. Un anticyclone pourrait calmer la situation par l'ouest dimanche. Les températures tomberont 2 à 3 degrés en dessous des normales de saison avec pas plus de 14 degrés l'après-midi et un ressenti très frais provoqué par le vent, notamment le mistral avec des rafales de 100km/h dans le week-end. "En 48 heures, les températures des après-midi auront perdu de 3 à 7°C", selon La Chaine Météo.

La semaine prochaine s'annonce sèche, mais avec des températures encore plus hivernales. "Après un passage perturbé le week-end précédent, les précipitations se font plus rares et les températures sont en baisse", prévoit Météo-France. La Chaine Météo annonce aussi un début du mois d'avril sans période de douceur durable. Il ne faut donc pas ranger les manteaux trop vite.