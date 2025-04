Si vous faites ces métiers, vous avez plus de chances de perdre vos cheveux

Selon une étude, certains corps de métiers seraient plus enclins à provoquer la chute de cheveux, notamment à cause du stress professionnel. Le vôtre en fait-il partie ?

C'est une situation qui effraye de nombreuses personnes, en particulier les hommes : se passer un coup de brosse ou de peigne et se retrouver avec tout un tas de cheveux coincés dedans et un crâne dégarni. La perte des cheveux est souvent associée à la génétique, à l'alimentation ou encore au manque d'hygiène capillaire. Pourtant, le stress peut aussi en être un grand facteur.

Une récente étude menée par Elithair, clinique spécialisée dans la greffe capillaire, s'est penchée sur le sujet en se concentrant sur le stress lié à la profession. Elle se base sur différents critères évalués en 2023, comme la durée hebdomadaire moyenne de travail et le nombre moyen de jours de travail par an, mais aussi l'absentéisme ou encore le salaire moyen. Chaque facteur a alors été noté puis combiné en un indice final de stress professionnel. Ainsi, certaines professions seraient davantage susceptibles d'entraîner une perte de cheveux due au stress.

Le Dr. Balwi, chirurgien capillaire chez Elithair, explique que "le stress chronique n'affecte pas seulement la satisfaction au travail et la qualité de vie globale, mais il peut aussi entraîner des symptômes physiques comme la perte de cheveux. Le stress peut entraîner une augmentation du cortisol, une hormone qui, à des niveaux élevés et chroniques, est connue pour provoquer une perte de cheveux". L'étude avance aussi que cela peut déclencher une effluvium télogène, "phénomène où un stress intense pousse de nombreux follicules capillaires en phase de repos, entraînant ainsi une chute diffuse des cheveux".

Certains secteurs sont ainsi, selon l'étude, plus exposés au stress professionnel et, par conséquent, leurs travailleurs ont plus de chance de perdre leurs cheveux. Si les secteurs de l'industrie, des services financiers, de l'enseignement, de la construction et de la communication obtiennent un score de stress professionnel inférieur à 50/100, d'autres secteurs comme le commerce, la santé, l'immobilier et l'administration publique oscillent entre 50 et 60/100. Dans l'administration, placée en troisième position des professions les plus stressantes, ce sont notamment la charge de travail élevée et la pression qui sont mises en avant.

En deuxième position, avec 62,3/100, se trouve le secteur du transport avec ses longues heures de travail (39,2 heures par semaine en moyenne) ainsi que son accumulation de fatigue. Cependant, ce classement est largement dominé par un autre domaine qui monte à 80,5/100 en indice de stress professionnel. Il s'agit de l'hôtellerie et de la restauration, notamment à cause des horaires irréguliers, de la forte pression et des bas salaires. Les employés y travaillent en moyenne 39,2 heures par semaine et 229 jours par an. Leur taux d'absentéisme monte à 7,4%, alors que le salaire moyen mensuel ne dépasse pas les 2000 euros. Ce montant est le plus faible parmi les 11 secteurs repérés.