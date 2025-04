Antonietta Raco, nouvelle miraculée de Lourdes : la maladie dont elle était atteinte est incurable

Une sexagénaire italienne atteinte d'une maladie incurable depuis 2004 a été proclamée 72e miraculée de Lourdes depuis 1858.

Une nouvelle miraculée. Mercredi 16 avril, l'évêque du diocèse de Tursi-Lagonegro (Italie) a officiellement proclamé le miracle d'Antonietta Raco, survenu il y a près de 15 ans lors d'un pèlerinage à Lourdes, une nouvelle confirmée par le sanctuaire de la ville. Gravement malade et atteinte d'une maladie incurable depuis 2004, elle décide de se rendre dans le sud de la France en 2009. "Je suis croyante, mais je n'espérais pas un miracle. J'avais besoin de paix", indique-t-elle auprès de RTL. Aujourd'hui, la médecine n'est pas en mesure d'expliquer la guérison de cette dame, après plus de quinze ans d'enquête.

"Je n'avais plus de forces dans les jambes et, le côté gauche, je ne sentais plus rien. J'avais des douleurs musculaires… Je tombais tout le temps et je ne comprenais pas pourquoi. (…) Finalement, je me suis retrouvée en fauteuil roulant", se souvient-elle auprès du média. De quoi prendre la direction de Lourdes : le voyage de la dernière chance. Et le miracle a eu lieu : "Quand je suis descendue, nous avons dit une prière. C'est alors que j'ai senti comme une caresse dans le cou. Je croyais que c'était une des bénévoles, mais en un instant, j'ai entendu une voix de femme très douce qui m'a dit trois fois : 'N'ayez pas peur'. Et je me suis mise à pleurer, j'ai pleuré et j'ai prié", raconte Antonietta Raco.

Atteinte d'une sclérose en plaques

C'est alors que l'italienne sent "une douleur atroce aux jambes", précise-t-elle chez nos confrères de RTL. "Je ne comprenais pas ce qu'il se passait exactement. Je l'ai compris quand je suis rentrée chez moi. Je me suis assise sur mon canapé et quand je regardais autour de moi, j'ai à nouveau entendu cette voix Elle me disait : 'Dis-lui'. Mais je ne savais pas quoi dire", poursuit-elle. "C'est alors que je me suis levée. Quand j'étais dans la pièce, j'avais la même sensation que dans la piscine, que quelqu'un m'accompagnait. "J'ai alors compris que j'étais guérie", assure-t-elle.

Une histoire qui peut paraître invraisemblable, notamment en raison de la nature de la maladie d'Antonietta Raco. La sexagénaire était atteinte depuis 2009 d'une Sclérose Latérale Primitive (SLP), une maladie incurable du système nerveux touchant les neurones moteurs cérébraux et l'empêchant de respirer et de se déplacer correctement. Mais une fois rentrée chez elle en Italie, en effet, les symptômes présents depuis 2004 ont disparu, tout en confirmant le diagnostic de Sclérose Latérale Primitive.

Depuis, tous s'accordent à dire que l'italienne est bien guérie : les médecins français, le sanctuaire de Lourdes, et le département de Neurologie de l'Université de Milan après une expertise réalisée en 2013. Les membres du Comité Médical International de Lourdes (CMIL) ont même répondu "oui", à la question selon laquelle : "Madame Antonietta RACO est-elle guérie de la Sclérose Latérale Primitive (PLS), en accord avec le consensus 2020, validé en 2024, de manière inattendue, complète, durable et inexpliquée selon les connaissances médicales ?". Elle est la 72e miraculée de Lourdes depuis 1858.