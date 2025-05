Météo : fini le temps estival, jusqu'à -15 degrés annoncés dans ces départements

Après plusieurs jours aux allures estivales, le week-end apportera de la pluie et des orages, couplés à une chute brutale des températures.

La semaine a été ensoleillée et chaude, montant jusqu'à 8 à 12°C au-dessus des moyennes de saison. Malheureusement, ce temps estival arrive à son terme. Une forte dégradation est prévue pour ce week-end, il faut donc profiter de ce beau vendredi. Pluie, orages et baisse des températures sont annoncées.

Samedi 3 mai au matin, la chaleur sera encore au rendez-vous, il fera même lourd par endroits. Cependant, elles resteront moins élevées que le pic de la veille, avec globalement entre 23 et 25 degrés. Certaines régions connaitront même déjà une baisse marquée de 5 à 7 degrés, notamment dans le nord du côté de Lille, Rouen mais aussi dans l'est vers Strasbourg. Le ciel va se couvrir dans l'après-midi, notamment sur le nord. Un risque d'orages va se développer de la Bretagne à la Normandie, au niveau du bassin parisien, dans les Hauts-de-France et en Champagne-Ardenne. En fin d'après-midi, les orages pourraient aussi être virulents sur les massifs des Alpes et du Jura.

Dimanche, la perturbation traversera la France d'ouest en est. Les orages seront particulièrement concentrés sur l'Auvergne, la Franche-Comté et le Rhône-Alpes, selon La Chaine Météo. De la grêle peut aussi tomber dans ces régions. Au nord, de la pluie est annoncée ainsi qu'une large chute des températures. Du Val-de-Loire au bassin parisien, il ne fera plus qu'entre 14 et 17 degrés au maximum. De plus, un petit vent de nord-est frisquet va se lever au nord de la Seine.

© La Chaine météo

Entre vendredi et dimanche, 10, voire 15 degrés pourront être perdus localement sur les températures maximales. A Paris, par exemple, il fait 28 degrés ce vendredi contre 16 degrés annoncés seulement pour dimanche. De même, on passera de 26 à 13 degrés à Lille, de 26 à 16 degrés à Nantes ou encore de 28 à 12 degrés à Strasbourg.

Lundi, les températures seront à peine de saison, dépassant rarement les 16 degrés. "Le début de semaine verra le retour d'un temps nettement plus frais que la semaine précédente, temporairement en dessous des normales de début mai", annonce Météo France. Le temps sera plus clément que durant le week-end, malgré un risque d'averses persistant sur la moitié sud.