Il existe une différence sexiste entre les chemises des hommes et des femmes, personne ne l'a jamais remise en question

Peu de gens remarquent la distinction entre les chemises pour hommes et femmes, il y a pourtant un détail sexiste.

À l'heure où la mode devient plus unisexe, voire non genrée, certains détails vestimentaires rappellent que l'histoire des hommes et des femmes s'est aussi tissée dans les vêtements. Parfois discrets, ces éléments semblent anodins, mais ils révèlent des héritages sociaux anciens et des normes qui ont longtemps façonné notre perception des rôles masculins et féminins.

"L'histoire du bouton reste masculine à de rares exceptions près", résume Bina Pagano, autrice de Bottoni, citée par Le Parisien. Si vous n'avez pas remarqué, les boutons de chemises ont un sens : à droite pour les hommes, à gauche pour les femmes. Le New York Post explique que la raison remonte à l'époque où les femmes riches étaient habillées par des domestiques, souvent droitiers. Pour faciliter leur tâche, les boutons étaient cousus à gauche. Bina Pagano précise que, jusqu'au XXe siècle, les femmes portaient principalement des lacets qui épousaient les formes du corps, tandis que les hommes optaient pour des fermetures pratiques, marquant leur statut social.

Cependant, les historiens de la mode soulignent que les boutons sur les vêtements féminins ne sont devenus courants qu'après 1860, soit au moins 100 ans après l'apparition des domestiques. Pour le sexologue du XIXe siècle Havelock Ellis, cette disposition traduisait une forme de sexisme : en nécessitant de l'aide pour s'habiller, les femmes apparaissaient moins habiles et autonomes que les hommes. Et les hommes s'assuraient des vêtements qu'elles mettaient.

© tomruethai

Autre théorie : l'armée. Dans l'émission "Today", l'historienne de la mode Chloe Chapin affirmait il y a quelques temps que placer les boutons à droite pour les hommes permettait un meilleur "accès à une arme" avec la main dominante, ce qui "surpassait pratiquement tout". Elle souligne aussi que ce détail servait à distinguer clairement les vêtements des hommes et des femmes, à une époque où il était illégal pour une femme de s'habiller "comme un homme en public", même si leur mode devenait plus masculine dans les années 1880.

D'autres explications, plus pratiques, font référence à l'allaitement. La majorité des femmes étant droitières, elles portaient leur bébé sur le bras gauche, laissant ainsi la main droite libre pour déboutonner plus facilement, comme l'explique The Atlantic. Enfin, une théorie non confirmée, relayée par Elle, affirme que Napoléon, vexé par les moqueries sur sa pose "main dans le manteau", aurait ordonné que les vêtements féminins se ferment à l'inverse pour éviter toute imitation.

Cette histoire de boutons n'est pas unique. Slate rappelle que d'autres détails vestimentaires, comme les braguettes, sont également positionnées différemment selon le genre, perpétuant cette différence entre hommes et femmes.