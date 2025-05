Météo : ça arrive ! Le beau temps s'installe presque partout à partir de cette date

Le soleil et la chaleur, c'est pour quand ? Les experts météo ont déjà prévu une embellie durable pour bientôt.

Le pont du 8 mai s'est révélé plutôt agréable, malgré de grandes différences entre la moitié nord et la moitié sud. Après le retour des orages ce début de semaine, une goutte froide provoque un temps instable sur de nombreuses régions. Les nuages gagnent du terrain et un risque d'averses ponctuellement orageuses continuent de menacer le pays, notamment dans le sud-est, le nord et la Bretagne.

Mardi, le temps s'améliore des Hauts-de-France à l'Alsace avec soleil et douceur. Des averses orageuses sont encore possibles sur les Alpes et de l'Auvergne à la Normandie, prévoit La Chaine Météo. Le bassin parisien pourrait aussi être touché l'après-midi. Les températures vont cependant commencer à remonter, rejoignant, voire dépassant les 20 degrés sur une grande partie du pays.

Dès mercredi, l'arrivée de l'anticyclone britannique va ramener le temps sec dans le nord et l'est. Un risque d'averses va persister sur la côte atlantique et en Auvergne-Rhône-Alpes, pouvant de nouveau tourner à l'orage. Côté températures, le ressenti redeviendra printanier avec 25 degrés à Paris et Rouen, 24 à Lyon et Strasbourg ou encore 23 à Lille.

© La Chaine météo

Le beau temps va se généraliser jeudi et vendredi sur les 3/4 du pays, repoussant l'instabilité au bord de la Méditerranée et près des Pyrénées. Il fera bon avec 23 degrés en moyenne l'après-midi, un niveau digne de début juin, dépassant donc un peu les normales de saison, mais sans excès. Une météo qui se poursuivra le week-end, avec un soleil persistant et globalisé. Dimanche, quelques degrés seront encore gagnés avec 24 en moyenne l'après-midi et il fera même chaud en plein soleil. C'est donc globalement une belle semaine qui s'annonce.

La semaine prochaine pourrait prendre la même direction : "Pour cette période, les températures devraient être de saison ou légèrement supérieures aux normales. Concernant les précipitations, elles pourraient être légèrement déficitaires", annonce Météo France. Le beau temps pourrait se perpétuer, notamment sur la moitié nord.