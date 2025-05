20 minutes top chrono, cette nouvelle règle de la SNCF va limiter les retards

Deux ans après la médiatique affaire du chat Neko, écrasé en gare de Paris-Montparnasse, la SNCF vient de mettre en place un protocole à suivre dans ce genre de situation, visant notamment à limiter les retards.

L'affaire du chat Neko, écrasé par un train en gare de Paris-Montparnasse en janvier 2023, avait mis en lumière l'absence de protocole de la SNCF dans ce genre de situation. À l'époque, le chat avait échappé à la vigilance de ses propriétaires et s'était enfui sur les rails. Ses propriétaires avaient alors demandé à la SNCF de retarder le départ du train Paris-Bordeaux et de ses quelque 800 passagers à bord. Affirmant que le chat n'était "pas visible", la SNCF avait fait partir son train qui avait alors écrasé le chat. Le drame avait suscité l'indignation et choqué jusqu'au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

Ministre des Transports, Clément Beaune avait alors demandé au PDG de la SNCF d'étudier "toutes les options possibles d'évolution [des] procédures internes et les modalités de sensibilisation et de formation [des] agents à ces questions". Deux ans plus tard, la société de chemins de fer vient de révéler la mise en place d'un nouveau protocole qui devrait laisser une chance à l'animal tout en limitant le retard des autres voyageurs.

Deux fois 10 minutes accordées

Concrètement, une note de consigne diffusée jeudi 15 mai aux agents de la SNCF, dont Le Monde, se fait l'écho, indique que jusqu'à 20 minutes de retard pourront être envisagées par la société ferroviaire pour récupérer un animal. Dans le détail, à compter du signalement d'un animal perdu par un passager, la SNCF accordera désormais de manière systématique 10 minutes pour tenter de repérer le fugitif depuis le quai. Objectif : lever le doute quant à sa présence sous un train en partance.

Si l'animal est repéré durant ces 10 minutes, 10 autres minutes supplémentaires, au maximum, seront alors accordées "pour faire sortir l'animal sans engager la zone dangereuse", comprendre sans descendre sur la voie. Dans le cas où l'animal ne pourrait pas être extirpé dans ce laps de temps, le départ du train sera sifflé, mais celui-ci aura pour consigne de rouler à la vitesse "d'un homme au pas", l'objectif étant de laisser une ultime chance à l'animal d'esquiver les roues.