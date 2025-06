L'UE va limiter l'eau utilsée en France : un plan pour réduire la consommation se prépare

L'Union européenne souhaite réduire de 10 % la consommation d'eau des Etats membres, dont la France, à l'horizon 2030. Elle présente donc sa nouvelle "stratégie pour la résilience de l'eau"

La Commission européenne tire la sonnette d'alarme. En 2030, la demande mondiale en eau dépassera de 40 % les ressources disponibles. Voilà pourquoi, Bruxelles a décidé de passer à l'action à l'échelle européenne en présentant sa toute nouvelle "stratégie pour la résilience de l'eau", ce mercredi 4 juin 2025. L'objectif ? Réduire de 10 % la consommation d'eau des Etats de l'Union européenne (UE) à l'horizon 2030, pas une mince affaire.

Pour tenter de convaincre les Etats membres - dont la France - de se serrer la ceinture, Bruxelles avance plusieurs chiffres alarmants. En 2022, les sécheresses ont causé des pertes exceptionnelles d'environ 40 milliards d'euros. Et entre 1980 et 2023, les inondations ont coûté 325 milliards d'euros, rien que ça. De plus, "le nombre d'Européens touchés par la pénurie d'eau a presque doublé" en dix ans fait remarquer Jessika Roswall, la commissaire européenne à l'Environnement. Dans le même temps, les fuites dans les réseaux nationaux varient de 8 % à 57 % selon les pays de l'UE, soit une perte considérable, qu'elle soit environnementale ou financière.

51 % de la consommation totale d'eau concerne l'agriculture

Cette dernière a toutefois tenu à rassurer les Etats quant à leur contribution à l'effort collectif : "Soyons clairs, il s'agit d'un objectif qui n'est pas contraignant", dit-elle au sujet du fameux objectif de 2030. Dans le détail, la Commission va encadrer la consommation d'eau de certains secteurs industriels en proposant des normes minimales de performance incluant spécifiquement la consommation d'eau. Une "attention particulière doit être placée sur l'évaluation et, dans la mesure du possible, la limitation des besoins en eau qui accompagnent la transformation industrielle propre et numérique", précise Bruxelles. Les data centers - très gourmands en eau - feront eux l'objet de mesures spécifiques.

Et côté agricole ? Aucune annonce précise n'a été effectuée. Pourtant, chez les Vingt-sept, l'agriculture représente 51 % de la consommation totale d'eau. Des investissements pour améliorer "l'efficacité hydrique, la circularité et la rétention d'eau", ont été évoqués, en réduisant les pesticides. Une chose est sûre, l'UE envisage bien de limiter l'eau utilisée en France et dans l'ensemble des Etats membres. Pour financer cette transformation, 23 milliards d'euros font défaut selon la Commission. Cependant, 15 milliards d'euros de financement pour la période 2025-2027 sont prévus par la Banque européenne pour stimuler les prêts dans les investissements dans l'eau. Un premier pas important vers l'objectif à moyen terme affiché par l'UE.