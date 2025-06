Ce n'est pas fini ! La chaleur est là pour longtemps, voici jusqu'où le mercure va monter

Les Français font face à la chaleur en ce mois de juin, et les températures pourraient ne pas redescendre de sitôt.

Une vague de chaleur touche actuellement la France et une baisse des températures est déjà attendue pour ce week-end et notamment ce dimanche 15 juin après le passage d'une perturbation orageuse. Si au sud-est les températures pourront encore monter jusqu'à 30 degrés, dans le reste du pays, ce sera bien plus respirable avec entre 20 et 25 degrés. La semaine prochaine, la chaleur devrait persévérer, mais à des niveaux moins élevés que la précédente.

"Les conditions devraient être majoritairement sèches et anticycloniques, avec des températures supérieures aux normales de saison", prévoit Météo-France. Dès lundi, les 25 degrés seront de nouveau atteints sur une majeure partie du pays. Le soleil sera au rendez-vous. Globalement, une très belle semaine est annoncée avec des températures qui monteront progressivement. S'ils seront assez persistants dans le sud, les 30 degrés finiront aussi par être atteints au nord en fin de semaine. Ainsi, pour le samedi 21 juin, jour de la fête de la musique, 32 degrés sont prévus pour Paris, 30 degrés pour Nantes et Lyon ou encore 28 degrés à Rennes. Soyez prévenus : la chaleur est là pour longtemps, elle est bien installée.

Prévisions pour le samedi 21 juin © Météo-France

La dernière semaine de juin s'annonce ainsi dans la même veine avec entre 25 et 29 degrés au nord et 26 et 32 degrés au sud. Quelques averses pourraient faire leur retour dans le centre-est, mais, au vu du délai, ces prévisions restent à préciser. Le mois de juin s'annonce donc chaud et un retour de la fraicheur n'est pas annoncé pour le moment. Les orages seront aussi progressivement moins fréquents.

"Le mois de juin n'est pas terminé, et nous ne sommes pas à l'abri d'autres vagues de chaleur plus intenses, voire de canicules", prévient même La Chaine Météo. Dans ces prévisions à quatre semaines, elle confirme une chaleur prédominante pour la fin du mois de juin qui s'annonce comme un véritable avant-goût de l'été, malgré "un dégradé nord-sud assez net".

Jusqu'où les températures vont-elles monter dans les prochaines semaines ? Jusqu'à début juillet au moins, les températures pourraient rester au-dessus des normales de saison, frôlant la moyenne des 28 degrés avec entre +1 et +2 degrés au nord et entre +2 et +2,5 degrés au sud. "Cette chaleur devrait finir par s'installer dans la durée même si, à ce jour, les coups de chaud sont restés brefs", précise le site.