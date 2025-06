Mastercard doit rembourser des millions de personnes, même celles qui ont une carte Visa

Aucun justificatif ne sera demandé pour réclamer le remboursement.

C'est une affaire inédite. Un combat judiciaire de longue haleine qui vient de trouver son épilogue, et qui va permettre à environ 2,5 millions de personnes de récupérer de l'argent. Le mis en cause : Mastercard. Le géant américain des paiements vient d'être condamné à rendre une partie des bénéfices accumulés en raison d'une fraude sur les TPE, ces petits boîtiers sur lesquels on pose sa carte bancaire pour payer.

C'est au Royaume-Uni que l'affaire a éclaté. En 2016, Walter Merrick, un ancien médiateur financier britannique, a attaqué Mastercard devant le tribunal, jugeant que certains frais prélevés sur les transactions effectuées par carte bancaire étaient trop élevés. Après près de 10 ans de bataille juridique, il vient d'obtenir gain de cause. Les commissions d'interchange ponctionnées par Mastercard n'avaient pas à l'être à un niveau aussi haut.

La plainte de Walter Merrick porte sur les transactions effectuées entre 1992 et 2008. "Les entreprises et les détaillants ont répercuté ces coûts supplémentaires sur les consommateurs sous forme de prix plus élevés. Ces hausses ont été répercutées sur tous les consommateurs, et pas seulement sur les clients Mastercard", détaille la BBC. Mastercard doit donc procéder à un remboursement.

Celui-ci peut être réclamé par celles et ceux qui résidaient au Royaume-Uni au 6 septembre 2016 et ont vécu en Angleterre, au Pays de Galles ou en Irlande du Nord au moins trois mois entre 1997 et 2008. Pour l'Ecosse, la période est plus longue puisque ceux qui y ont vécu trois mois entre 1992 et 2008 peuvent y prétendre. Le tout, en ayant plus de 16 ans à l'époque. Ainsi, seules les personnes nées avant le 22 mars 1992 sont en droit de réclamer un dû.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, aucune preuve d'achat ni aucun justificatif ne sera demandé pour recevoir le paiement. Une simple plateforme de réclamation devrait être mise en ligne. Le montant reçu dépendra du nombre de réclamants. Si moins de 2,2 millions de Britanniques font la démarche, 83 euros seront versés (70 livres). Si plus de demandes sont enregistrées, alors le montant sera diminué à 53 euros (45 livres).