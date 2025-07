Cette grande école de commerce épinglée pour des vidéos jugées islamophobes et des commentaires racistes

Des élèves d'une grande école de commerce ont été épinglés pour des vidéos islamophobes et des propos racistes ou colonialistes, d'après une enquête de Médiapart.

En début juin, certains lycéens ont pu recevoir une bonne nouvelle : l'admission dans une grande école de commerce, ou dans une prépa qui y mène. HEC, Essec, Skema... En France, 37 écoles proposent le très prestigieux Programme Grande École (PGE) : 13 accessibles post-bac, 21 après une classe préparatoire, et 3 via les deux voies. Ce cursus de niveau master très sélectif forme aux métiers du management, de la finance, du marketing ou de la stratégie. Un passeport vers les plus hauts postes de cadres… mais à un prix souvent élevé : plus de 60 000 euros pour les écoles du top 3 en 2024, selon Mister Prépa.

Pour autant, l'image de l'une de ces grandes écoles vient d'être sérieusement entachée. Quelques mois après les révélations de Médiacités sur des vidéos humiliantes et sexuelles tournées par une association de l'établissement, c'est au tour de Mediapart de mettre en cause l'EM Lyon Business School dans une nouvelle enquête paru le 26 juin 2025. L'établissement, classé deuxième meilleure école de commerce post-bac et post-prépa en 2025 par L'Étudiant, accueille plus de 9 000 étudiants de 130 nationalités sur ses campus de Lyon, Paris, Shanghai et Mumbai, pour près de 21 000 euros l'année, selon le site de l'école. Sur le campus de Lyon, certains élèves ont été épinglés en 2024 pour des vidéos islamophobes et des propos racistes ou colonialistes.

Médiapart a recueilli plusieurs témoignages et documents accablants, comme le rapporte Lyon Mag. En juin 2024, lors d'un week-end de passation organisé par le Ski Club, environ 1 500 élèves ont assisté à la diffusion de vidéos islamophobes ont été diffusées. On y voit deux étudiants se lancer des galettes de blé en disant "La passarabe se passe bien", ou mimer une prière musulmane sur fond de musique intitulée El Djihad, ponctuée de commentaire comme "PassAllah" ou "PassAmen". Dans les salles de travail, des étudiants ont découvert plusieurs inscriptions xénophobes, selon une étudiante. Plusieurs photos montrent des messages aux formulations volontairement déformées, comme "Nike les Pakis" ou "2or lé Arab", accompagnés d'un dessin du continent africain. Une autre inscription se contente d'écrire " les Arabes ", suivie de deux mots : " moche " et " odeur ".

D'autres messages à caractères racistes remontent à 2023 et 2024 : graffitis xénophobes dans des salles de travail, drapeaux algériens utilisés comme emojis pour suggérer des vols lors d'événements associatifs. Mais au sein de l'école, le silence est la règle : "C'est dans ton intérêt comme du mien que la vidéo ne sorte pas du groupe" aurait déclaré le président d'une association étudiante influente de l'EM Lyon, selon Médiapart. Une "omerta" que plusieurs étudiants dénoncent aujourd'hui au sein de l'établissement. "Bien sûr qu'on a peur de parler. On a peur d'être considérés comme des "balances", et que ça retombe sur les étudiants racisés des futures promotions. Mais il faut que ça cesse", a témoigné anonymement une étudiante auprès du média d'investigation.

L'EM Lyon assure avoir pris ces signalements au sérieux et affirme avoir mené des enquêtes internes. Elle dit apporter un "soutien systématique et inconditionnel à tous les étudiantes et étudiants choqués, et blessés par des faits ou des propos, quelle que soit leur nature". Des comportement "totalement contraires aux valeurs d'emlyon" selon eux. Malgré tout, les sanctions prises par l'établissement restent opaque : "L'école ne communique jamais publiquement sur le traitement des dossiers disciplinaires", a justifié l'établissement au média. Deux étudiants auraient été sanctionnés, sans plus de précisions.

L'EM Lyon a réagi dans un communiqué ce 1 juillet 2025. L'école affirme qu'une "plateforme de signalement confidentiel et sécurisé de comportements ou messages inappropriés" a été mise en place depuis 2020, précisant qu'un signalement anonyme est "possible". "100% des signalements sont traités de manière individualisée par une équipe dédiée de 5 personnes, régulièrement formée à cet effet", écrit l'établissement. L'EM Lyon insiste sur son dispositif de sanctions qui "accorde le plus grand sérieux et la plus grande rigueur à l'instruction et au traitement des procédures disciplinaires". Les sanctions peuvent être individuelles (rappel au règlement, un avertissement ou une exclusion temporaire ou définitive) ou collectives, allant jusqu'à la dissolution d'une association.

Ce n'est pas la première fois que l'EM Lyon est pointée du doigt pour les dérapages de certains de ses étudiants. En 2019, certains avaient réalisé un "blackface" lors d'un événement associatif. Plus récemment, à la rentrée de septembre 2024, une enquête de Mediacités a révélé la diffusion de scènes de bizutages, d'humiliation ou encore de nudité lors d'une projection de Ligne de Mire (L2M), l'association audiovisuelle de l'EM Lyon. Des sexes masculins "en gros plans pendant bien une minute", des "rapports sexuels" avaient été diffusés sur grands écrans, en 2023. L'école avait dissout l'association en cause quelques semaines après les révélations.