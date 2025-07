Ambiance lourde, chaleur et orages : la météo du week-end du 14 juillet détaillée

Un coup de chaud est prévu pour le week-end du 14 juillet. Voici ce qui vous attend jour par jour.

L'ouverture des vacances scolaires a été très mitigée en France, avec le retour de la pluie et des températures en-dessous des normales de saison en ce début de semaine. Ce jeudi 10 juillet, toutefois, le soleil est présent partout et une masse d'air chaud en provenance du sud fait remonter les températures. Et le week-end qui se profile est à l'avenant.

Vendredi, une belle journée est également annoncée avec des températures rejoignant les 30°C sur une large partie du pays. Il fait notamment chaud à l'ouest alors que dans le nord-est, les températures tourneront autour des 25°C. Une vague de chaleur se dessine, mais elle reste bien en deçà de celle de fin juin et les seuils caniculaires ne seront pas atteints. Les nuits devraient donc rester respirables, ce qui est une bonne nouvelle.

Samedi la température monte encore un peu. L'après-midi, il fera autour de 30°C sur les deux tiers du pays, prévoit La Chaine Météo. La hausse des températures sera néanmoins limitée dans le nord-est et en bord de Manche. Des orages restent possibles dans le sud, notamment entre les Pyrénées, le Massif central et le golfe du Lion. Sur les 3/4 nord du pays, le soleil domine.

© La Chaine Météo

Dimanche pourrait être une des journées les plus chaudes à l'échelle nationale, avec des températures l'après-midi entre 30 et 35°C sur 80% du pays. La chaleur s'intensifie par rapport à la veille, avec une ambiance lourde au sud où alternent soleil et nuages, avec de nouveau des orages localisés. Il fera en moyenne l'après-midi 29°C à Paris et Lyon, 31°C à Rennes et Rouen ou encore 30°C à Toulouse.

Lundi 14 juillet, jour férié, l'instabilité gagnera le pays. Des averses orageuses sont possibles du sud-ouest au nord-est. La pluie pourrait aussi faire son retour à l'ouest. Si les températures baisseront sur la façade ouest, elles resteront élevées ailleurs avec entre 29 et 33°C l'après-midi. L'indicateur thermique national rejoindra les 26°C. Ce week-end prolongé du 14 juillet devrait donc être assez agréable. Il faudra en profiter, tout en faisant attention au risque orageux.

Cette tendance semble se poursuivre la semaine prochaine. "Le temps est généralement sec et chaud. Le temps est temporairement un peu plus nuageux sur les régions les plus au nord. Quelques averses peuvent ponctuellement se développer en seconde partie de journée en montagne. Les températures sont le plus souvent supérieures aux normales saisonnières", annonce Météo France.