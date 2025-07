Jusqu'à quatre fois plus de cambriolages qu'ailleurs : voici la ville et le département les plus touchés

Certaines villes sont davantage touchées par les cambriolages. Il faut être encore plus méfiant l'été.

L'été, les cambriolages connaissent un regain, profitant de l'absence de nombreux propriétaires. Il faut donc être prudent et bien fermer son logement avant de partir. Il est aussi conseillé de cacher au maximum les signes d'absence ou de demander à quelqu'un de confiance de passer chez soi. Mais même avec ces bonnes pratiques, nous ne sommes pas tous égaux face aux cambrioleurs. Certaines régions et villes de France sont plus exposées que d'autres.

Selon Verisure, les zones urbaines sont souvent privilégiées aux zones rurales. Les grandes métropoles et leurs banlieues sont donc parmi les premières cibles des malfaiteurs. Le "top 3" des régions les plus cambriolées tout au long de l'année est composé de l'Île-de-France, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la PACA.

"On observe aussi une recrudescence dans les zones rurales ou littorales pendant l'été, du fait de la présence accrue de résidences secondaires ou de vacanciers", nuance auprès de Linternaute Jérôme Gorges, directeur marketing et stratégie France chez Verisure. Selon leurs données, la Bretagne notamment connait un risque accru de 22% de cambriolages en période estivale.

Certaines villes sont aussi plus touchées. Linternaute.com fournit les données sur l'ensemble des cambriolages (résidences principales, résidences secondaires, locaux d'entreprises) pour chaque ville en 2024 et a établi un classement des villes les plus cambriolées. Les données rapportées aux populations sont exprimées en taux pour 1 000 habitants et sont issues de celles enregistrées par les forces de police et de gendarmerie nationales et publiées par le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI).

Si on prend en compte seulement les villes de plus de 10 000 habitants, le taux pour 1 000 habitants étant moins représentatif pour les communes de petite taille, c'est la commune de Gaillard, située en Haute-Savoie, en Auvergne-Rhône-Alpes, qui arrive en première position. La ville de 11 054 habitants a décompté l'an passé 134 cambriolages, soit 12,12% pour 1000 habitants. Ce chiffre est impressionnant si on compare à la moyenne nationale. En France, 218 700 cambriolages ont eu lieu en 2024, soit un toutes les 2 minutes et 24 secondes, un chiffre en hausse de 3% par rapport à 2023. Si on le rapporte au nombre d'habitants en France, environ 68 millions, cela fait un taux de 3,2% pour 1000 habitants, soit presque quatre fois moins qu'à Gaillard.

Vient ensuite Saint-Avertin avec 15 075 habitants et un taux de cambriolages pour 1000 habitants de 11,34%. La ville est située dans le département d'Indre-et-Loire en région Centre-Val de Loire. Une autre commune de Haute-Savoie prend la troisième place avec un taux de 11,33% : Vétraz-Monthoux. Côté départements, ce sont les Bouches-du-Rhône et ses environ 2 millions d'habitants qui arrivent en première position. 9982 cas ont été remontés en 2024, soit un taux de 4,82% pour 1000 habitants. Viennent ensuite le Cher et l'Isère.