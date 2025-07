Légion d'honneur : Quelles personnalités seront distinguées ce 14 juillet ?

589 personnes figurent dans la promotion civile de la Légion d'honneur pour ce 14 juillet 2025, a indiqué la Grande Chancellerie dans un communiqué.

Qui a obtenu la Légion d'honneur en ce 14 juillet 2025 ? L'information est sortie dans un décret publié dimanche au Journal officiel. La Légion d'honneur, la plus élevée des distinctions nationales françaises, a été créée en 1802 par Napoléon Bonaparte. Cette année, elle récompense 589 personnes qui se sont investies "pour l'intérêt général", a expliqué la Grande Chancellerie dans un communiqué. Les décorations se répartissent ainsi : 426 personnes seront décorées en tant que chevaliers, soixante-huit comme officiers, dix-huit comme commandeurs, ainsi que quatre personnes comme grands officiers et deux autres comme grand'croix. Cette dernière distinction est la plus élevée. Elle a été attribuée à l'historienne Mona Ozouf, spécialiste de la Révolution française, et à l'ancien président du Conseil constitutionnel, Pierre Mazeaud, rapporte Le Parisien.

D'autres personnalités publiques ou personnes ayant marqué l'actualité par leur combat pour plus de justice sont aussi présentes sur la liste. Parmi elles, Jean-Louis Aubert fait chevalier et Sylvie Vartan a été promue au grade de commandeur. Gisèle Pelicot, devenue une icône féministe mondiale, a été élevée au grade de chevalier. Son combat contre les violences sexuelles et son refus du huis clos, l'an passé, lors du procès des viols qu'elle a subis, lui ont permis de gagner cette distinction.

Le monde de la couture et de la politique mis à l'honneur

Comme l'indique 20Minutes, d'autres figures font partie de la liste : l'humoriste Sophia Aram, la comédienne Léa Drucker, les écrivains Émilie Frèche, Marc Levy et l'académicien Andreï Makine, ainsi que l'artiste américain Pharrell Williams. Tous seront décorés chevalier. Catherine Lara, tout comme Sylvie Vartan, sera promue au grade de commandeur. Côté politique, Dupond-Moretti, Le Foll et Guérini sont aussi décorés.

Enfin, et de façon inédite, vingt personnes, parmi lesquelles des responsables associatifs, des élus locaux, des professeurs et des médecins, seront aussi décorées au titre de l'initiative citoyenne.