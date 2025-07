Bayrou affirme que le lundi de Pâques "n'a aucune signification religieuse", est-ce vrai ?

François Bayrou a annoncé la suppression de deux jours fériés pour le budget 2026. Il s'agit du 8-Mai et du lundi de Pâques. Cela devrait permettre des économies de 3,5 milliards d'euros.

Le lundi de Pâques férié "n'a aucune signification religieuse", selon François Bayrou. Le Premier ministre a proposé la suppression de deux jours fériés afin de réaliser les 3,5 milliards d'euros d'économie supplémentaire demandés par Emmanuel Macron, le 13 juillet, pour le budget des armées. Il s'agit du 8-Mai "dans un mois de mai devenu un véritable gruyère, où l'on saute de ponts en viaducs de congés" et du lundi de Pâques, "qui n'a aucune signification religieuse". Pourtant, le mot "Pâques" dans "lundi de Pâques" laisse à penser le contraire.

Tout d'abord, il est important de rappeler que la fête de Pâques est la plus importante du calendrier liturgique, encore plus que Noël ou la Toussaint. Lors de cette fête, les chrétiens célèbrent la résurrection du Christ ainsi que la fin des 40 jours de Carême. Ces 40 jours représentent la traversée du désert de Jésus et ceux qui le pratiquent sont appelés à manger plus sobrement et à se tourner davantage vers les valeurs de leur religion. Le lundi de Pâques est le lendemain de cette fête, puisqu'on parle du dimanche de Pâques, qui clôture la semaine sainte, une semaine tout aussi importante dans ce culte.

La date de cette fête change tous les ans. En effet, depuis l'an 325, lorsque le concile de Nicée a voulu faire coïncider Pâques avec le retour du printemps, elle est célébrée le dimanche suivant la pleine lune après l'équinoxe du printemps. Pâques peut donc être célébrée entre le 22 mars et le 25 avril.

Pourquoi le lundi de Pâques est-il férié ?

Mais alors, pourquoi le lendemain de cette fête religieuse est-il férié ? Jusqu'en 1802, la fête de Pâques était associée à une période de huit jours fériés, appelés l'Octave de Pâques. Pendant ces huit jours après le dimanche de Pâques, les chrétiens célébraient la résurrection du Christ avec des messes quotidiennes et un possible pèlerinage à Rome.

Mais Napoléon a voulu changer les relations entre l'Église et l'État en 1801, en signant le Concordat avec le pape Pie VII. En plus d'autres changements, l'empereur a fait passer de 8 à 1 le nombre de jours fériés après le dimanche de Pâques. Plusieurs autres jours chômés ont été supprimés à cette occasion en France.

Si le lundi de Pâques n'est plus l'occasion d'un pèlerinage aujourd'hui, le fait que cette journée soit fériée tire bien son origine de la religion. Les Français ont d'ailleurs une majorité de jours fériés d'origine religieuse. Sur les onze jours chômés en France, il y en a six : Pâques, l'Ascension, la Pentecôte, l'Assomption, la Toussaint et Noël. Les cinq autres sont d'origine civile : le jour de l'An, le 1er-Mai, le 8-Mai, le 14-Juillet et le 11-Novembre.