Un volcan d'Auvergne à nouveau actif ? Une étude l'affirme et en dit davantage

7 000 ans après la dernière éruption volcanique en Auvergne, les volcans pourraient finalement être endormis, et non éteints. Cela voudrait dire que de nouvelles éruptions sont à prévoir, mais quand ?

Les volcans d'Auvergne vont-ils à nouveau être en éruption ? Cela fait maintenant 7 000 ans que ce n'est pas arrivé, et c'était plutôt violent puisque des traces de ces dernières ont été retrouvées jusqu'en Suisse. Une étude financée par l'Agence nationale de la recherche (ANR) et portée par l'Institut des sciences de la Terre (ISTerre) révèle une activité sismique dans les profondeurs de la Terre en Auvergne. Débutée en 2023, l'étude devrait s'achever en 2028, mais les résultats déjà obtenus sont une grande avancée. Les Chaînes des Puys, des Monts Dore et du Cantal sont concernées par ces découvertes.

Plus de 100 sismomètres ont été installés dans le secteur afin "d'obtenir une imagerie sismique de la croûte et du manteau sous le Massif central", explique Guillaume Boudoire, professeur des universités en volcanologie du laboratoire Magmas et Volcans de l'université Clermont-Auvergne et participant de l'étude à nos confrères du Parisien. Des "séismes profonds de longue période ont été détectés" grâce à ces appareils, "ce qui indique la présence de magma, car c'est lié à son dégazage". Des activités sismiques similaires sont relevées au niveau des volcans actifs.

Reste maintenant à dater l'âge du magma. Si celui-ci date de la dernière éruption, il est en phase de refroidissement et représente moins de risque que s'il s'agit d'un magma récent qui peut remonter plus facilement à la surface. Selon Guillaume Boudoire, interrogé cette fois-ci par France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, "on estime qu'il se trouve entre 25 et 35 km de profondeur. C'est une zone qui n'est pas anodine. On considère que dans notre département, la limite entre la croûte continentale et le manteau, se trouve environ à 25 km. On n'est donc pas très loin de cette limite."

Bientôt de nouvelles éruptions ?

Pour l'expert, les premières révélations de l'étude ne laissent pas de place au doute. Il y aura bien de nouvelles éruptions en Auvergne. Les volcans ne seraient donc pas éteints, mais simplement endormis et pourraient se réveiller. La question reste "quand ?" Cela fait 7 000 ans que la dernière éruption a eu lieu et "actuellement, on est dans une pause comme il y en a eu depuis près de 15 millions d'années où on a du volcanisme de manière intense en Auvergne. Un jour, cela prendra fin. Je pense qu'on peut quasiment le dire avec certitude. Cependant, on ne sait pas quand".

Les volcans ne risquent pour autant pas d'exploser du jour au lendemain. L'étude doit se poursuivre encore sur plusieurs années, pour dater le magma et engranger de nouvelles données sismiques afin d'apporter des réponses les plus fiables et précises possibles.