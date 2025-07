Un refus d'obtempérer sur cinq expose les usagers à un danger mortel, les chiffres du ministère

Après le violent accident entre une voiture de police et un deuxième véhicule, alors que les forces de l'ordre opéraient sur un refus d'obtempérer à Marseille, voici les chiffres du ministère qui illustrent ces dérives.

Les images ont choqué. Ce lundi, une voiture de police a été violemment percutée par un véhicule alors qu'elle opérait sur un refus d'obtempérer, à Marseille (Bouches-du-Rhône). Les faits se sont produits dans le XIVe arrondissement de la cité phocéenne. Le choc a été si violent que la voiture de police a fait un tonneau presque complet avant de s'immobiliser. Alors qu'ils s'extirpaient du véhicule, les policiers ont été pris à partie avec des jets de projectiles. Une scène choquante, qui illustre certains chiffres liés aux refus d'obtempérer.

En France, en 2024, les trois quarts des refus d'obtempérer routiers sont enregistrés dans les communes urbaines, selon la dernière étude publiée par le service statistique ministériel en charge de la sécurité intérieure (SSMSI). Le dernier refus d'obtempérer en date, dans le quartier de la Busserine à Marseille, ne fait pas exception à la règle. La même année, le rapport indique que les forces de sécurité intérieure ont constaté 24 900 délits de refus d'obtempérer routiers. Un chiffre en très léger recul (-2 % en un an).

74 % des mis en cause sont âgés de moins de 30 ans

En revanche, un chiffre corrobore le déroulé de ce récent fait divers dans les Bouches-du-Rhône : l'aggravation d'un refus d'obtempérer. En effet, un refus d'obtempérer routier sur cinq (21 %, soit 5 300 infractions) est considéré comme aggravé. Parmi eux, "dans neuf cas sur dix (88 %), ceux-ci mettent en danger d'autres usagers de la route", indique l'étude, voire des agents de la police ou de la gendarmerie dans 12 % des cas.

Le rapport de la SSMSI précise également que sur le périmètre restreint de la police nationale (soit la moitié des infractions enregistrées), "97 % des refus d'obtempérer routiers sont commis par des hommes" et "74 % des personnes mises en cause sont âgées de moins de 30 ans". Enfin, ces infractions sont présentes sur l'ensemble du territoire, bien que certains départements soient plus concernés, en particulier la Guadeloupe et la Martinique.

Dans ces territoires, le nombre moyen annuel de refus d'obtempérer routiers pour 10 000 habitants est supérieur à 5 sur la période 2020-2024 (7,7 contre 3,9 en moyenne en France). En métropole, les Pyrénées-Orientales et la Seine-Saint-Denis font figures de mauvais élèves (plus de 5 pour 10 000 habitants).