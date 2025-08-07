DIRECT. Incendie dans l'Aude : le feu est "fixé", mais pas non plus totalement maîtrisé

Le plus gros incendie de l'été en France n'évolue plus, avoir avoir parcouru 17 000 hectares. Un mort et 13 blessés ont été recensés par la préfecture de l'Aude.

Dernières mises à jour

20:02 - L'incendie est "fixé", mais pas totalement terminé Après plus de 48 heures, l'incendie est désormais "fixé", a annoncé la préfecture de l'Aude. Il ne se propage donc plus, mais n'est pas encore totalement maîtrisé. "La mobilisation reste de mise", a précisé le préfet. Il a parcouru 17 000 hectares au total.

18:23 - Que signifient les termes techniques ? Les autorités parlent avec un jargon technique pour évoquer l’avancée des événements et il n’est pas toujours simple de comprendre ce que cela signifie. On dit d’un feu qu’il est fixé lorsqu’il ne progresse plus. Il est maîtrisé lorsque les flammes sont sous contrôle. Circonscrit quand le feu est cerné par les pompiers. Enfin, on dit qu’un incendie est noyé ou éteint quand il n’y a plus aucun point incandescent.

18:11 - Deux personnes toujours hospitalisées 13 personnes ont été blessées dans l’incendie. Il s’agit de deux civiles et de onze sapeurs-pompiers. "Deux blessés graves sont toujours en ‘gestion hospitalière’" assure le sous-préfet de Narbonne, Remi Recio, à la presse. Il précise "qu’il n’y a plus aucun apporté disparu".

17:58 - L’incendie provoque un épisode de pollution de l’air aux particules fines Il n’y a pas que les flammes qui sont dangereuses. Dans un communiqué, Atmo Occitane explique que "l’indice que qualité de l’air pourrait être mauvais en raison de concentrations élevées de particules PM10 et PM 2,5 dans l’air ambiant. Cette pollution pourrait même déborder sur les départements voisins". Il est conseillé aux personnes vivant dans les départements ou la qualité de l’air est mauvaise de réduire leurs activités à l’extérieur dès l’apparition de premiers symptômes : toux, maux de gorge ou douleur aux yeux.

17:45 - 1 800 pompiers mobilisés Alors que 2 100 pompiers étaient sur place hier, ils sont 1 800 aujourd'hui, selon le sous-préfet de Narbonne. 600 engins restent mobilisés parmi lesquels six Canadairs, trois Dash, cinq hélicoptères.

17:39 - Le feu est "toujours actif" mais "la progression est largement atténuée" Le sous-préfet de Narbonne s’est exprimé devant la presse et assure que "la progression du feu ralenti, mais nous sommes toujours sur un feu actif". Il précise que "par rapport à hier, la progression est largement atténuée parce que nous avons des conditions météorologiques qui ont changé", bien que celles-ci restent "largement défavorables". Il n’y a pas "de notion de feu fixé ou de feu maîtrisé".

17:37 - L’Aude toujours en vigilance incendie La Météo des forêts maintient l’Aude en vigilance jaune pour risque d’incendie ce jeudi ainsi que vendredi. Le risque est dit "modéré", ce qui n’empêche pas cet incendie d’être le plus dévastateur du siècle.

17:24 - 13 000 hectares brulés Si 17 000 hectares ont été parcourus par l’incendie, 13 000 ont été brulés, selon la sécurité civile. Cela inclut des zones habitées, agricoles et forestières.

17:16 - 90% des incendies de forêt et de végétation sont causés par l’activité humaine Alors que l’origine du feu qui ravage l’Aude est humaine et serait due à un mégot jeté, il est important d’adopter les bonnes pratiques. En effet, que ce soit volontaire ou non, 90% des feux de forêt et de végétation sont dues à l’activité humaine. Environ 35% font suite à des travaux et brulages agricoles, 25% sont volontaires, 15% sont dus à des comportements de particuliers (barbecues, mégots, feux d’artifices … » et 15% à des accidents (lignes haute tension, chemin de fer …), selon le site de Feux de forêts et d’espaces naturels.

16:56 - Plusieurs reprises de feu signalées Alors que le feu était maitrisé par endroit, au moins deux reprises ont été signalées. Cela signifie que les braises sous les cendres ont repris et font à nouveau des dégâts. C’est le cas au nord de Fenouillères, au lieu-dit Sarrat de la Bouillère. Quatre Canadairs et un Dash ont été déployés sur la zone difficile d’accès, selon les informations du Dauphiné Libéré.

16:25 - Une cellule médico-psychologique ouverte à Narbonne Selon les informations du quotidien La Dépêche du Midi, une cellule d'urgence médico-psychologique (CUMP) est ouverte toute la journée ce jeudi à l'Arena de Narbonne (Aude). L'objectif d'une telle structure est d'accueillir et prendre en charge les victimes choquées ou traumatisées par l'incendie. 15 professionnels sont sur place alors que le feu n'est toujours pas fixé.

16:08 - "On espère fixer le feu très vite", dit François Bayrou Le Premier ministre François Bayrou s'est exprimé depuis la Charente, lors d'un déplacement, au sujet de l'immense incendie qui ravage le massif des Corbières dans l'Aude. "On espère que le feu va être fixé très vite", souhaite-t-il, évoquant la "responsabilité" face à l'avenir. "La longue séquence de réchauffement climatique qu'on est en train de vivre exige qu'on change nos modes de vie", ajoute le locataire de Matignon, alors que près de 17 000 hectares ont été parcourus par les flammes depuis ce mardi.

15:56 - "Encore quelques jours avant de pouvoir indiquer que le feu sera totalement éteint" Le préfet de l'Aude indique sur BFMTV que "des moyens viennent de toute la France" pour aider les pompiers du département. "La bataille n'est pas encore terminée, le feu peut repartir de manière plus importante. On a encore quelques jours avant de pouvoir indiquer que le feu sera totalement éteint", précise Christian Pouget ce jeudi. 2 000 pompiers sont toujours sur le terrain pour lutter contre les flammes.

14:54 - "Le feu, pas fixé, ne progresse plus", indique le préfet de l'Aude "Le feu, pas fixé, ne progresse plus". Tels sont les mots du préfet de l'Aude, ce jeudi en début d'après-midi. "On est à 16 000 hectares parcourus. Nous allons voir combien de surfaces agricoles ont été touchées et combien de surfaces de vignes... Nous pensons que c’est de l’ordre de 900 hectares", précise Christian Pouget dans un point de situation.