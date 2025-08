EN DIRECT. Incendie dans l'Aude : une femme tuée et 11 000 hectares brûlés, des conditions météo toujours défavorables

Selon les informations de BFMTV, l'enquête en Recherche des causes et des circonstances de l'incendie doit démarrer dès ce matin. "Un dispositif avec les enquêteurs est en route vers le point d'origine du sinistre", indique la gendarmerie auprès de la chaîne d'info.

08:19 - "Un monstre incontrôlable (..) c'est un cataclysme"

"La nuit a été très longue et très courte en même temps. Ça a été très compliqué (...) On a eu très, très peur (...) C'était un monstre incontrôlable qui a fait peur à tout le monde. C'est venu aux portes des maisons. C'est un cataclysme, c'est indescriptible. On se retrouve avec un massif tout noir. Heureusement, on a quelques vignes qui perdurent et ont pu contenir cet incendie", témoigne ce mercredi sur TF1 Alain Coste, le maire de Ribaute, où plusieurs maisons éloignées dans le massif ont été détruites par les flammes. Ribaute est également la commune qui a vu le feu démarrer mardi, dans l'après-midi.