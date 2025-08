Incendies dans l'Aude : deux départs de feu consécutifs, un impressionnant dispositif déployé

Un premier incendie s'est déclaré sur la commune de Ribaute (Aude), avant un second, entre Castelreng et Tourreilles. Alors que plus de 430 pompiers sont mobilisés sur place, le vent fait craindre le pire.

Un important incendie s'est déclenché ce mardi 5 août en fin d'après-midi dans l'Aude, entre Ribaute et Lagrasse. De "gros moyens terrestres et aériens" sont en place, la départementale D12 entre Ribaute et Fabrezan est fermée. Les flammes ont pris la direction du village de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, précise BFMTV. La préfecture de l'Aude appelle à éviter le secteur, à ne pas surcharger les lignes d'urgence inutilement et à rester informé "via les sources officielles".

Des "conditions météo très difficiles"

Ici Roussillon indique que les pompiers de l'Aude sont intervenus dès 17 heures sur la commune de Ribaute. Les secours de l'Hérault ont eux aussi déployé leurs moyens aériens dans le département de l'Aude, placé en vigilance rouge pour risque de feux de forêt. Des avions Dash et des hélicoptères "Condor" ont été déployés pour freiner le sinistre, indique La Dépêche du Midi. Un lotissement de Ribaute est déjà menacé par les flammes. "Au moins huit avions bombardiers d'eau (6 Canadair et 2 Dash) sont engagés avec huit groupes d'intervention feux de forêt (GIFF), soit plus de 150 soldats du feu au sol", précise la feuxdeforêt.fr.

"Les conditions météo sont très difficiles. Il y a du vent, des fortes chaleurs", indique au micro de BFMTV, le président de la protection civile de l'Aude, Thierry Lascombes. Les températures sont de 33 °C et des vents soufflent entre 30 et 60 km sur le département, ce qui favorise la progression des flammes dans une zone déjà propice aux départs de feu. Des personnes pourraient être déplacées pour être mises à l'abri. Les fumées sont visibles de très loin, au Barcarès notamment sur les plages.

Un deuxième départ de feu a été constaté entre Castelreng et Toureilles, indique L'indépendant. "D’après des informations de témoins sur place, des Dash initialement mobilisés sur l’incendie de Lagrasse ont fait un détour sur le secteur pour lutter contre les flammes", apprend-on. Une information confirmée par feuxdeforêt.fr. Ici, l'alerte a été donnée vers 18 heures.