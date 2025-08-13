Feux de forêts : plusieurs départements en "danger élevé", la prudence est de mise

Météo France a placé plusieurs départements en vigilance orange pour un risque "élevé" d'incendies pour les mercredi 13 et jeudi 14 août, en pleine vague de chaleur.

Face à la vague de chaleur, avec des températures maximales avoisinant localement les 40°C, particulièrement dans le le Centre-Est, Météo-France a placé, ce mercredi 13 août 28 départements en vigilance orange pour risque "élevé" de feux de forêt. Quatre départements sont en alerte rouge canicule. "Les conditions météorologiques influencent fortement le départ et la propagation des feux", alerte Météo-France.

Sont concernés notamment : Alpes-de-Haute-Provence, Ardèche, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Dordogne, Drôme, Gard, Gers, Gironde, Haute-Garonne, Hérault, Indre, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Tarn-et-Garonne, Var Vaucluse, Vendée, Vienne. La vigilance "élevée" se poursuivra ce jeudi 14 août dans huit départements : l'Aude, les Bouches-du-Rhône, la Drôme, le Gard, l'Hérault, l'Isère, le Var, le Vaucluse.

Carte des vigilances aux feux du mercredi 13 août © Météo France

Jusqu'à 39 °C attendus à Lyon

Une grande partie de la France, à l'exception des régions se situant dans le Nord-Ouest, est concerné par une alerte orange canicule. Des températures caniculaires sont attendues, avec 39°C prévus à Lyon dans le Rhône ou à Auxerre dans l'Yonne ou encore 38°C à Montélimar dans la Drôme. Des records de température ont été battus mardi 12 août.

Par ailleurs, des orages sont attendus dans 12 départements du Centre, du Sud-Est et du Sud-Ouest, où des vents renforceront la menace de feux de forêt, comme l'indique Météo-France.

Prévenir pour éviter le pire

Face au danger, le service public rappelle que neuf feux sur dix sont d'origine humaine, le plus souvent "le fait d'une imprudence". Alors pour réduire le risque, plusieurs bons réflexes sont à adopter. En cette période de retours de vacances, il est essentiel de jeter ses mégots dans un cendrier, jamais par la fenêtre d'un véhicule. Météo-France recommande aussi de ne pas fumer en forêt. Les barbecues doivent se limiter aux espaces sécurisés, chez soi, sur une terrasse, et loin de toute végétation. Les travaux doivent être effectués à distance des herbes sèches, avec un extincteur à portée de main. Le bois, le gaz et autres produits inflammables doivent être stockés loin des habitations.

Il est conseillé de consulter le site de la préfecture : en période à risque, l'accès aux forêts, garrigues et landes peut être restreint ou interdit. Les feux d'artifice, barbecues ou travaux susceptibles de provoquer des étincelles peuvent également être proscrits. Ne pas respecter ces règles peut entraîner une amende allant jusqu'à 750 euros. En cas de départ de feu, il faut alerter immédiatement les secours (112, 18 ou 114 pour les personnes malentendantes) et indiquer précisément la localisation du sinistre.