Feux de forêts : vigilance "élevée" dans ces départements, la prudence est de mise

Météo France a placé 29 départements en vigilance orange pour un risque "élevé" d'incendies, en pleine vague de chaleur avec des températures pouvant dépasser localement les 40 °C.

Face à la vague de chaleur, avec des températures maximales dépassant localement les 40°C dans le Sud-Ouest et le Centre-Est, Météo-France a placé 29 départements en vigilance orange pour risque "élevé" de feux de forêt mardi 12 août. Quatorze départements sont en alerte rouge canicule. "Les conditions météorologiques aggravent significativement le risque de départ et de propagation de feux", alerte Météo-France.

Sont concernés notamment : l'Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, l'Ardèche, l'Aude, l'Aveyron, les Bouches-du-Rhône, le Cantal, le Cher, la Charente, la Creuse, la Dordogne, la Drôme, les Deux-Sèvres, le Gard, le Gers, la Haute-Garonne, la Haute-Vienne, l'Hérault, l'Indre, l'Indre-et-Loire, la Loire, le Lot, le Maine-et-Loire, la Nièvre, les Pyrénées-Orientales, le Tarn, le Var, le Vaucluse et la Vienne. La vigilance "élevée" se poursuivra ce mercredi 13 août dans 24 départements, en particulier dans le Centre et sur le littoral méditerranéen.

© Météo France

Jusqu'à 43 °C attendus

La majeure partie de la France, à l'exception du Nord-Ouest, est concerné par une alerte orange canicule. Des températures caniculaires sont attendues, avec 43°C prévus à Cahors, près de 42°C à Bordeaux, Albi et Agen, et 41°C localement dans la vallée du Rhône, notamment à Lyon et Villefranche-sur-Saône. Des records de température ont été battus ce lundi, notamment à Bordeaux, qui a enregistré 41,6 °C, soit une température au dessus des 41,2 °C du 23 juillet 2019.

Le vent vient renforcer la menace de feux de forêt. Sur la façade Atlantique, le vent restera autour de 10 km/h, tandis qu'à Biarritz il atteindra 25 km/h, avec des rafales pouvant monter jusqu'à 60 km/h. Des conditions similaires sont attendues à Gap, dans les Alpes du Sud. Le danger est particulièrement élevé dans le centre-ouest et autour de la Méditerranée, où la sécheresse rend la végétation extrêmement inflammable. Mais comme le rappelle Météo France, "un niveau de danger faible ne signifie pas l'absence de risque d'incendie sur le département."

Prévenir pour éviter le pire

Face au danger, le service public rappelle que neuf feux sur dix sont d'origine humaine, le plus souvent "le fait d'une imprudence". Alors pour réduire le risque, plusieurs bons réflexes sont à adopter. En cette période de retours de vacances, il est essentiel de jeter ses mégots dans un cendrier, jamais par la fenêtre d'un véhicule. Météo-France recommande aussi de ne pas fumer en forêt. Les barbecues doivent se limiter aux espaces sécurisés, chez soi, sur une terrasse, et loin de toute végétation. Les travaux doivent être effectués à distance des herbes sèches, avec un extincteur à portée de main. Le bois, le gaz et autres produits inflammables doivent être stockés loin des habitations.

Il est conseillé de consulter le site de la préfecture : en période à risque, l'accès aux forêts, garrigues et landes peut être restreint ou interdit. Les feux d'artifice, barbecues ou travaux susceptibles de provoquer des étincelles peuvent également être proscrits. Ne pas respecter ces règles peut entraîner une amende allant jusqu'à 750 euros. En cas de départ de feu, il faut alerter immédiatement les secours (112, 18 ou 114 pour les personnes malentendantes) et indiquer précisément la localisation du sinistre.