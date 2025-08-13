Fromages contaminés à la listeria : la faute de l'entreprise ?

Les fromages contaminés proviennent tous de la même entreprise de la Creuse. Ils ont été rappelés par les autorités sanitaires car soupçonnés d'avoir provoqué 21 cas de listériose, dont deux décès.

Plus de quarante marques de fromages ont été rappelées un peu partout en France. Vingt-et-un cas de listériose ont été détectés par les autorités sanitaires. Pour l'heure, ces dernières restent prudentes et parlent d'un "lien possible" avec la consommation de l'un de ces fromages. Parmi les vingt-et-un cas, deux personnes sont décédées. Dans son communiqué diffusé le 12 août, Santé publique France établit "un lien possible entre ces cas de listériose et la consommation de fromages au lait pasteurisé produits par la société Chavegrand dans la Creuse".

Comme l'indique Franceinfo, la fromagerie avait déjà fait l'objet d'un rappel pour suspicion de contamination à la listeria de ses produits en juin dernier. Aux journalistes de l'AFP, l'entreprise a indiqué n'avoir "jamais connu de contamination de produit" depuis sa création. Elle explique aussi que les fromages rappelés dernièrement ont été produits sur une ancienne ligne de production qui a été depuis remplacée par une nouvelle ligne avec des contrôles renforcés. De nouveaux contrôles qui n'ont pas permis de trouver de traces de listéria au sein de la fromagerie. L'association de défense des consommateurs Foodwatch a dénoncé un scandale sanitaire "évitable". L'ONG juge également problématique le délai entre les premiers retraits et l'alerte lancée par les autorités sanitaires.

Une mauvaise communication pointée du doigt

Foodwatch demande enfin "que les opérateurs – fabricants et distributeurs – qui, souvent, se contentent de communiquer a minima, soient obligés d'être transparents sur leurs sites internet et leurs réseaux sociaux". L'organisme de défense des consommateurs rappelle ainsi que les usagers en France doivent faire la démarche proactive de consulter le site de Rappel Conso pour être informés, alors que ce n'est pas le cas dans d'autres pays.

Concernant les personnes ayant mangé ces fromages et qui auraient de la fièvre, avec ou sans maux de tête et courbatures, elles doivent consulter leur médecin traitant. En outre, les usagers et clients ont la possibilité de retourner les produits rappelés en magasin pour être remboursés. Un numéro vert pour les consommateurs a été mis en place par la fromagerie, il s'agit du 0 800 00 91 80 (ouvert de 9 heures à 19 heures, 7 jours sur 7).