Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 16 août 2025 [EN LIGNE]

LOTO. Les résultats sont connus : découvrez le tirage du Loto de ce samedi 16 août. La FDJ avait mis en jeu 7 millions d'euros.

Pour son nouveau tirage du Loto, la Française des Jeux (FDJ) a mis en jeu un jackpot de 7 millions d'Euros ce samedi 16 août 2025. La dernière cagnotte du Loto qui a été remportée a été tirée il y a deux semaines. Le hasard sera-t-il aussi clément ? Pour décrocher le gros lot, il fallait trouver les cinq numéros gagnants parmi les 49 possibles, ainsi que le numéro chance, parmi les dix possibles. Ce qui n'est pas une mince affaire : pour tomber sur la combinaison gagnante, vous n'aviez qu'une chance sur plus de 19 millions ! Mais pas de panique, d'autres gains sont possibles. Mercredi, une personne a remporté 190 993,60 Euros, et 18 autres sont repartis avec 2 589,80 Euros. Alors, faites-vous partie des gagnants ? Voici les résultats du tirage de ce samedi :

D'autres manières de gagner de l'argent grâce à la FDJ existent. Avec le Loto, dix numéros de grilles sont tirés au sort, faisant gagner à leur propriétaire 20 000 Euros chacun. La liste s'est normalement affichée juste au-dessus de ce paragraphe, il ne vous reste qu'à vérifier. Et la semaine prochaine, la FDJ vous réserve une cagnotte incroyable : 250 millions d'Euros à gagner pour le prochain tirage de l'Euromillions, mardi 19 août. Ce tirage est commun à plusieurs pays de l'Union européenne, mais là encore, il y a un petit twist : une personne est assurée en France de gagner un million d'Euros grâce au code My Million.