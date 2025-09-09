Chariots gratuits en supermarché, péages gratuits... Peut-on se servir et ne pas payer ce 10 septembre ?

Pour la journée de mobilisation du 10 septembre, des appels à mettre en place des opérations "chariot gratuits" ou "péages gratuits" ont été lancés. En quoi consistent-elles vraiment ?

Ce mercredi 10 septembre, le mouvement citoyen "Bloquons tout" promet des actions dans toute la France avec une mobilisation nationale. En plus des rassemblements dans la rue, des grèves et des blocages, les investigateurs du mouvement ont appelé à d'autres initiatives, notamment dans les supermarchés. Une consigne a été relayée sur les réseaux sociaux.

L'opération "chariot gratuit" a pour but d'inciter les Français à ne pas payer leurs courses. Et l'une des protestations du mouvement concerne la baisse du pouvoir d'achat. Les initiateurs ont proposé de faire de même dans les restaurants, ce qu'on appelle aujourd'hui "le resto-basket".

Ce geste est évidemment illégal, comme l'a mis en avant Thierry Cotillard, président du Groupement Les Mousquetaires/Intermarché, sur RMC. "Quand la consigne des extrêmes, c'est de rentrer dans un supermarché, de sortir sans payer, ça s'appelle du vol. Donc j'en appelle vraiment au civisme des manifestants pour que ce genre d'incident ne se produise pas, puisque bien évidemment nous nous organiserons en fonction", a-t-il déclaré. Ce dernier avait déjà anticipé en mettant en place davantage de livraisons pour avoir plus de stock en cas de prolongement du mouvement.

Comme tout acte de vol, même s'il est revendiqué comme faisant partie d'un mouvement de désobéissance civil, il peut entraîner de lourdes conséquences pour celui qui s'y prête, à commencer par une interpellation par les forces de l'ordre, un dépôt de plainte et une procédure judiciaire. Ce 10 septembre comme n'importe quel jour, le vol reste un acte délictuel qui expose à des sanctions.

Les barrières de péages levées ?

Sur un principe un peu similaire, des appels à des opérations "péages gratuits" ont été lancés. Il s'agit de lever les barrières pour laisser passer les véhicules librement et donc sans payer. C'est ainsi l'inverse d'une opération escargot qui cherche à perturber le passage des usagers. Ce type d'action peut entrainer une intervention des forces de l'ordre. Des premières tentatives ont déjà été menées en ce sens dans la Drôme ou encore dans les Bouches-du-Rhône en prévision du mouvement.

Des blocages de gare, des sabotages de radars ou encore de distributeurs de billets pourraient aussi survenir. Pour ceux qui ne souhaitent pas agir mais soutenir le mouvement, ils sont incités à ne pas utiliser leur carte bancaire et à rester chez eux pour mettre le pays à l'arrêt au moins le temps d'une journée.