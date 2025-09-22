Un prénom tatoué dans le cou, une alliance : Cédric Jubillar fait passer des messages avec son apparence physique

Deux détails ont interpellé et provoqué "l'émoi" de la famille de Delphine Jubillar, ce lundi 22 septembre, lors de la première journée du procès de Cédric Jubillar devant la cour d'assises du Tarn.

"Je m'appelle Jubillar, Cédric (...) J'étais peintre en bâtiment plaquiste". Voilà comment le prévenu a décliné son identité, ce lundi 22 septembre, vers 9h30, devant la cour d'assises du Tarn lors de son arrivée dans le box des accusés. Presque chauve, vêtu d'un haut de jogging bleu, il arbore également un large tatouage dans le cou, "Louis", le nom de son fils de 11 ans. Pour rappel, les deux enfants de Cédric Jubillar, Louis et Elyah (6 ans) n'assisteront pas au procès en raison de leur jeune âge et de la violence à laquelle ils pourraient être exposés.

Celui qui est accusé du meurtre de son ex-femme, Delphine, est donc apparu avec un tatouage visible du nom de son premier enfant. Comme si ce dernier souhaitait montrer que leur relation demeure, toujours ancrée en lui, malgré les années et les terribles épreuves traversées. Rappelons que Cédric Jubillar aurait rompu tout contact avec ses deux enfants, et ce, pour une raison précise, presque déroutante.

"Un détail qui a provoqué l'émoi de la famille de Delphine"

Il a "adressé quatre misérables lettres à ses enfants, puis a cessé la correspondance parce que Louis a eu le malheur de ne pas lui répondre", affirmait Maître Boguet, avocat des enfants, dans les colonnes du Figaro. Mais ce n'est pas tout. L'accusé de 38 ans portait également son alliance au doigt. Ce que plusieurs personnes ont tout de suite remarqué au tribunal et "un détail qui a provoqué l'émoi de la famille de sa femme, Delphine, selon leur avocat", rapporte L'Indépendant.

Ici aussi, Cédric Jubillar a pu vouloir faire passer un message, comme avec le tatouage de son fils dans le cou. Avoir sciemment choisi de conserver son alliance pourrait être une manière de montrer qu'il n'oublie pas son ex-femme malgré le contexte actuel, toujours campé sur ses positions et assurant qu'il n'est pas coupable.

Cédric Jubillar a accepté d'être filmé par les caméras et les photographes, il s'agissait de sa première apparition devant les caméras depuis 2020. Dès le début de l'audience, il est apparu nerveux, se balançant légèrement sur son siège mais restant toutefois attentif aux dires des uns et des autres dans la salle, le visage parfois posé dans sa main gauche. Désormais, les avocats de la défense ont fait savoir qu'ils ne souhaitaient plus qu'il y ait de prises d'images de l'accusé pour cette journée de lundi.