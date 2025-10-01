CARTE. Manifestations de 2 octobre : d'où partent les cortèges à Paris et partout en France ?

L'intersyndicale recense au moins 240 manifestations prévues partout en France pour la journée du 2 octobre. Retrouver les lieux et les heures de départs des cortèges à Paris, Marseille, Lyon et ailleurs.

Pas moins de 240 manifestations sont prévues dans autant de villes en France pour la mobilisation de jeudi 2 octobre selon la CGT. Avec autant de cortèges prévus, l'intersyndicale espère rameuter autant de monde dans les rues que lors de la journée du 18 septembre. Un objectif ambitieux puisqu'entre 500 000 et 1 million de personnes avaient rejoint les manifestations selon les bilans respectifs des autorités et des syndicats. Pas sûr cependant qu'il soit tenu. La grève du 2 octobre paraît moins suivie et pourrait conduire moins de monde dans les rues.

Les syndicats continuent cependant d'appeler massivement à la mobilisation. Et ils ont été rejoints par le mouvement citoyen "Bloquons Tout" qui compte prendre part aux actions et surtout aux manifestations.

Pour tous ceux qui souhaiteraient participer aux manifestations du 2 octobre, toutes les mobilisations ont été recensées dans des cartes interactives réalisées par des syndicats, comme la CGT et l'UNSA et disponibles ci-dessous.

Carte générée par la CGT via carte.cgt.fr

Les points de rendez-vous des mobilisations

Voici les départs prévus pour les manifestations dans les plus grandes villes de France :

Paris : 14h sur la place d'Italie pour gagner la place Vauban

Marseille : 10h30 sur le Vieux-Port

Lyon : 13h sur la place Jean Macé

Toulouse : à 14h dans le quartier Saint-Cyprien

Nice : à 10h à la gare de Nice

Nantes : à 10h30 au Miroir d'eau

Montpellier : à 10h30 sur la place Albert 1er

Strasbourg : à 14h sur la place de la République

Bordeaux : à 11h sur la place de la Bourse

Lille : à 14h30 à la Porte de Paris

Rennes : à 13h sur l'esplanade Charles de Gaulle

Toulon : à 10h30 à la préfecture

Reims : à 10h à la Maison des syndicats

Saint-Étienne : à 10h30 à la Bourse du travail

Le Havre : à 10h au Cercle Franklin

Dijon : à 14h sur la place de la Libération

Angers : à 14h sur la place Leclerc

Grenoble : à 14h sur le cours Alsace-Lorraine

Nîmes : à 14h30 aux Jardins de la Fontaine

Clermont-Ferrand : à 10h sur la place des Carmes

Le Mans : à 13h30 sur le parvis de la gare nord

Brest : à 10h30 sur la place de la Liberté

Tours : à 10h30 sur la place de la Liberté

Amiens : à 13h à la Citadelle

Metz : à 14h sur la place de la République

Perpignan : à 10h sur la place de la Catalogne

Orléans : à 10h30 à la Cathédrale

Rouen : à 10h sur le cours Clémenceau

Certains points de rendez-vous sont susceptibles d'être modifiés jusqu'au jour des manifestations. Les cartes présentes plus haut dans le papier seront alors mises à jour, de même que la liste à puce des rendez-vous prévu dans les plus grandes villes de France. Retrouvez toutes les informations sur les manifestations à Paris et en France dans notre papier dédié.