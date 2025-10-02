CARTE. Manifestations de 2 octobre : Où sont les cortèges à Paris et dans toute la France ?

Ce jeudi 2 octobre, plus de 240 manifestations sont organisées partout en France, selon l'intersyndicale. Voici tout le détail sur les horaires et parcours des cortèges.

Plus de 240 manifestations sont prévues dans de nombreuses villes de France ce jeudi 2 octobre après l'appel à la mobilisation de l'intersyndicale. Les syndicats veulent maintenir la pression avant l'annonce du budget 2026. La CGT a annoncé des cortèges, mais aussi quelques rassemblements sur des ronds-points ou des carrefours.

Lors de la manifestation précédente du 18 septembre, entre 500 000 et 1 million de personnes avaient rejoint les manifestations selon les bilans respectifs des autorités et des syndicats. Cette seconde journée s'annonce moins suivie, les autorités s’attendent plutôt à une participation de 300 000 à 350 000 personnes, dont entre 20 000 et 40 000 à Paris. Le mouvement citoyen "Bloquons Tout" compte prendre part aux actions et surtout aux manifestations. 76 000 policiers et gendarmes ont été mobilisés selon Bruno Retailleau.

Pour tous ceux qui souhaiteraient participer aux manifestations de ce jeudi, toutes les mobilisations ont été recensées dans des cartes interactives réalisées par des syndicats, comme la CGT et l'UNSA et disponibles ci-dessous.

Carte générée par la CGT via carte.cgt.fr

Les points de rendez-vous des mobilisations

Voici les départs prévus pour les manifestations dans les plus grandes villes de France :

Paris : 14h sur la place d'Italie pour gagner la place Vauban

Marseille : 10h30 sur le Vieux-Port

Lyon : 13h sur la place Jean Macé

Toulouse : à 14h dans le quartier Saint-Cyprien

Nice : à 10h à la gare de Nice

Nantes : à 10h30 au Miroir d'eau

Montpellier : à 10h30 sur la place Albert 1er

Strasbourg : à 14h sur la place de la République

Bordeaux : à 11h sur la place de la Bourse

Lille : à 14h30 à la Porte de Paris

Rennes : à 13h sur l'esplanade Charles de Gaulle

Toulon : à 10h30 à la préfecture

Reims : à 10h à la Maison des syndicats

Saint-Étienne : à 10h30 à la Bourse du travail

Le Havre : à 10h au Cercle Franklin

Dijon : à 14h sur la place de la Libération

Angers : à 14h sur la place Leclerc

Grenoble : à 14h sur le cours Alsace-Lorraine

Nîmes : à 14h30 aux Jardins de la Fontaine

Clermont-Ferrand : à 10h sur la place des Carmes

Le Mans : à 13h30 sur le parvis de la gare nord

Brest : à 10h30 sur la place de la Liberté

Tours : à 10h30 sur la place de la Liberté

Amiens : à 13h à la Citadelle

Metz : à 14h sur la place de la République

Perpignan : à 10h sur la place de la Catalogne

Orléans : à 10h30 à la Cathédrale

Rouen : à 10h sur le cours Clémenceau

