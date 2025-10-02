CARTE. Manifestations de 2 octobre : Où sont les cortèges à Paris et dans toute la France ?
Ce jeudi 2 octobre, plus de 240 manifestations sont organisées partout en France, selon l'intersyndicale. Voici tout le détail sur les horaires et parcours des cortèges.
Plus de 240 manifestations sont prévues dans de nombreuses villes de France ce jeudi 2 octobre après l'appel à la mobilisation de l'intersyndicale. Les syndicats veulent maintenir la pression avant l'annonce du budget 2026. La CGT a annoncé des cortèges, mais aussi quelques rassemblements sur des ronds-points ou des carrefours.
Lors de la manifestation précédente du 18 septembre, entre 500 000 et 1 million de personnes avaient rejoint les manifestations selon les bilans respectifs des autorités et des syndicats. Cette seconde journée s'annonce moins suivie, les autorités s’attendent plutôt à une participation de 300 000 à 350 000 personnes, dont entre 20 000 et 40 000 à Paris. Le mouvement citoyen "Bloquons Tout" compte prendre part aux actions et surtout aux manifestations. 76 000 policiers et gendarmes ont été mobilisés selon Bruno Retailleau.
Pour tous ceux qui souhaiteraient participer aux manifestations de ce jeudi, toutes les mobilisations ont été recensées dans des cartes interactives réalisées par des syndicats, comme la CGT et l'UNSA et disponibles ci-dessous.
Carte générée par la CGT via carte.cgt.fr
Les points de rendez-vous des mobilisations
Voici les départs prévus pour les manifestations dans les plus grandes villes de France :
- Paris : 14h sur la place d'Italie pour gagner la place Vauban
- Marseille : 10h30 sur le Vieux-Port
- Lyon : 13h sur la place Jean Macé
- Toulouse : à 14h dans le quartier Saint-Cyprien
- Nice : à 10h à la gare de Nice
- Nantes : à 10h30 au Miroir d'eau
- Montpellier : à 10h30 sur la place Albert 1er
- Strasbourg : à 14h sur la place de la République
- Bordeaux : à 11h sur la place de la Bourse
- Lille : à 14h30 à la Porte de Paris
- Rennes : à 13h sur l'esplanade Charles de Gaulle
- Toulon : à 10h30 à la préfecture
- Reims : à 10h à la Maison des syndicats
- Saint-Étienne : à 10h30 à la Bourse du travail
- Le Havre : à 10h au Cercle Franklin
- Dijon : à 14h sur la place de la Libération
- Angers : à 14h sur la place Leclerc
- Grenoble : à 14h sur le cours Alsace-Lorraine
- Nîmes : à 14h30 aux Jardins de la Fontaine
- Clermont-Ferrand : à 10h sur la place des Carmes
- Le Mans : à 13h30 sur le parvis de la gare nord
- Brest : à 10h30 sur la place de la Liberté
- Tours : à 10h30 sur la place de la Liberté
- Amiens : à 13h à la Citadelle
- Metz : à 14h sur la place de la République
- Perpignan : à 10h sur la place de la Catalogne
- Orléans : à 10h30 à la Cathédrale
- Rouen : à 10h sur le cours Clémenceau
11:23 - Les premiers cortèges se sont élancés
Dans certaines grandes villes, les premiers cortèges se sont élancés. C'est le cas à Marseille, Nantes, Nice, Montpellier, Bordeaux, Toulon, Reims, Saint-Etienne, le Havre, Clermont-Ferrand, Brest, Tours, Perpignan, Orléans et Rouen.
09:15 - Quel parcours à Paris ?
Comme à l'accoutumée, le principal cortège devrait sillonner la capitale avec entre 20 000 et 40 000 personnes attendues par les autorités. Il s'élancera de la place d'Italie dans le 13ème arrondissement à 14 heures pour atteindre la place Vauban en fin d'après-midi. Le parcours passera par l’avenue des Gobelins, le boulevard de Port-Royal, le boulevard du Montparnasse, le boulevard des Invalides ou encore l’avenue de Villars. Les syndicats se sont donnés rendez-vous en amont à 13 heures au croisement de l’avenue des Gobelins et de la rue Le Brun. De plus, sur X, le syndicaliste cheminot Anasse Kazib a également appelé à "une nouvelle grande AG Bloquons tout" à 12 heures sur le parvis de la Gare du Nord.
09:05 - Des premiers rassemblements ce matin
Les premiers rassemblements ont commencé au petit matin. Ils étaient par exemple organisés à La Crèche à 5 heures dans les Deux-Sèvres et à 6 heures à Harfleur en Seine-Maritime. Dans les grandes villes, une première salve de cortège débute aux alentours de 10 heures. Une seconde aura lieu en début d'après-midi.