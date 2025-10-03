Alerte vents violents : 55 départements placés en vigilance, des rafales jusqu'à 120 km/h

Ce samedi 4 octobre, de fortes rafales vont toucher la moitié du pays. Certains départements de l'ouest seront particulièrement concernés.

Après une journée assez agitée dans le nord du pays ce vendredi 3 octobre, la perturbation s'aggrave samedi, en marge de la dépression Amy qui touche le nord des îles britanniques. Dès la nuit de vendredi à samedi, le vent se renforce de la Bretagne aux côtes de la Manche avec des premières fortes rafales de l'ordre de 70 à 80 km/h. Les averses deviennent également fréquentes samedi matin sur les trois quarts du pays, seul l'extrême sud reste ensoleillé.

Le vent s'amplifie l'après-midi avec des bourrasques pouvant atteindre 120 km/h sur le littoral et 100 km/h dans le proche intérieur de la Seine-Maritime au Pas-de-Calais. Sur la moitié nord, elles seront en moyenne de 70 km/h lors du passage pluvieux. Il faudra donc être très prudent. C'est pourquoi Météo-France a placé plus de la moitié du pays, soit 55 départements, en vigilance jaune vent, dans son bulletin de 16h de ce vendredi 3 octobre.

L'Ain, l'Aisne, les Ardennes, l'Aube, le Calvados, la Charente-Maritime, le Cher, la Côte-d'Or, les Côtes d'Armor, le Doubs, l'Eure, l'Eure-et-Loir, le Finistère, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Jura, le Loir-et-Cher, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Maine-et-Loire, la Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, le Morbihan, la Moselle, la Nièvre, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Sarthe, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, la Somme, la Vendée, la Vienne, les Vosges, l'Yonne, le Territoire de Belfort, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise sont concernés. 5 départements du nord-ouest sont aussi en vigilance jaune orages : la Manche, le Calvados, la Seine-Maritime, la Somme et le Pas-de-Calais. Une vigilance vague-submersion est aussi activée le long de cette côte.

Dans la nuit de samedi à dimanche, tramontane et vent d'ouest sont forts sur les régions méditerranéennes, suite au creusement d'une dépression dans le golfe de Gênes, 60 à 80 km/h en général. En Corse, cela pourrait être bien plus important : "Les rafales peuvent atteindre 110-130 km/h en Balagne, 150 km/h sur le Cap corse. Le vent devrait également souffler fort en Provence. Des pointes à 100-110 km/h peuvent être observées entre les Alpes maritimes et le Var dans la nuit". Le vent devrait se calmer dans la matinée de dimanche.

En cas de vents violents, il est recommandé de limiter ses déplacements et de faire très attention à sa vitesse sur les routes. Il est déconseillé de se promener en forêt ou sur le littoral, et il faut être prudent en ville face aux chutes d'objets.