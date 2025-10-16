Changement d'heure d'hiver : c'est maintenant qu'il faut y penser, à cette date il sera déjà trop tard

Attention, le changement d'heure approche. Et il faut s'y préparer bien avant la date pour le passer sans encombre.

Le traditionnel changement d'heure arrive. Comme chaque année en octobre, la France va basculer en heure d'hiver. Les journées se raccourcissant, c'est un moyen de s'adapter à la lumière naturelle. Cela va se traduire par un recul d'une heure dans le temps, l'occasion de dormir un peu plus longtemps la nuit de la bascule. Il faudra penser à régler tous les appareils qui ne le feront pas automatiquement : réveil, électroménager, horloge...

Heureusement, la transition a lieu comme toujours un week-end et plus précisément le dernier du mois. Pour le changement d'heure d'hiver 2025, ce sera dans la nuit du 25 au 26 octobre, soit en plein milieu des vacances de la Toussaint. Ainsi, à 3 heures du matin le 26 octobre, il ne sera que 2 heures, puis cette heure d'hiver sera maintenue jusqu'au dimanche 29 mars prochain.

Si vous avez encore quelques jours devant vous, il faut y penser dès à présent. En plus de cocher la date dans le calendrier, il faut déjà s'y préparer. Même si l'heure d'hiver est la plus proche de l'heure dite "solaire" ou "naturelle" (la France passe de GMT +2 à GMT+1), les experts sont nombreux à avancer que le passage à l'heure d'hiver perturbe notre horloge biologique.

Il faut donc faire particulièrement attention avec les enfants en bas âge, les personnes âgées et celles souffrant de troubles du sommeil. Selon l'Inserm, 15 à 20% de la population française souffre d'insomnie dont 9% sous une forme sévère. Les travailleurs de nuit peuvent aussi être davantage impactés. Quelques précautions sont donc à prendre bien en amont.

L'idéel est de s'y prendre à partir de ce week-end du 18 octobre, à cette date il sera déjà trop tard. A partir de samedi, vous pouvez vous réveiller un peu plus tard en décalant, si vous en avez un, votre réveil. Vous pouvez le régler progressivement 5, 10, 15 minutes plus tard et vous coucher la veille en conséquence. Vous pouvez aussi commencer à décaler les repas pour manger un peu plus tard. Cela vous évitera de grignoter ou de succomber à l'envie de manger tôt à partir du dimanche du changement d'heure.

Il est aussi recommandé d'éviter les boissons excitantes après 14 heures les jours qui précèdent la bascule ainsi que les écrans au moins deux heures avant le coucher pour maximiser la qualité de votre sommeil. Vous pouvez, en plus, faire de l'exercice pour vous fatiguer davantage et prendre ensuite plus vite le nouveau rythme. Par contre, le soir, privilégiez une activité calme.

De plus, le 26 au matin, il faut rapidement se régler et ne pas trop trainer au lit, sinon le lundi sera difficile. En vous adaptant en amont, vous serez moins déprimé du changement et de la nuit qui tombera plus vite. Vous pouvez également dès que possible tenter de profiter de la lumière du jour matinale. Il est, par ailleurs, recommandé d'être vigilant sur les routes les jours qui suivent le changement d'heure : le nombre de morts sur les routes ou piétons ayant tendance à augmenter en fin de journée à cette période.