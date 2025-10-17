Le "Elise Lucet" italien visé par une attaque : une bombe explose sous sa voiture, les images des dégâts

Ce jeudi 16 octobre, une bombe a explosé sous la voiture de Sigfrido Ranucci, célèbre journaliste d'investigation italien, garée devant sa maison. Un drame a été évité de justesse, mais les dégâts sont impressionnants.

Ce jeudi 16 octobre vers 22 heures, une bombe a explosé à une vingtaine de kilomètres de Rome, dans la petite ville de Campo Ascolano. Deux détonations successives ont retenti au niveau de la voiture d'un célèbre journaliste, Sigfrido Ranucci qui est à la tête de l'émission d'investigation Report, diffusée à la télévision italienne sur la chaine Rai 3, un équivalent de France 2 en Italie. Le journaliste est très connu dans son pays, son programme a la même aura que celle d'Elise Lucet en France. Sa voiture a été totalement détruite, mais heureusement aucune victime n'est à déplorer. Celle de sa fille garée juste à côté a aussi été endommagée par l'explosion, ainsi que la façade de la maison. Il se trouvait tous les deux à l'intérieur du logement au moment des faits.

"La puissance de l'explosion a été telle qu'elle aurait pu tuer si quelqu'un était passé à ce moment précis à côté", a précisé Report. Le journaliste a, en plus, expliqué au Corriere della Sera que sa fille était passée devant sa voiture quelques minutes avant, évitant le drame de justesse. "Ils auraient pu la tuer", a-t-il lancé. Les pompiers sont alors intervenus pour éteindre les flammes et la zone a été sécurisée. Pour l'explosion, un kilo d'explosifs aurait été utilisé. Des images de Report montrent les importants dégâts causés par la bombe.

Des menaces de mort reçues par la mafia

Une enquête a été ouverte par le parquet antimafia de Rome et selon la Reppublica, Sigfrido Ranucci va porter plainte. Il a dévoilé que ce n'était pas la première fois qu'il recevait des menaces. Il y a un an, il avait trouvé deux balles de P38 devant chez lui. Il est également sous protection judiciaire depuis des années suite à des menaces de mort venant de la mafia. "Je ne sais pas encore comment interpréter ce qui s'est passé. J'ai juste rassemblé quelques événements qui se sont produits ces derniers mois. Je ne les ai jamais rendus publics, notamment pour protéger mes proches. Il y a ensuite une liste de situations particulières qui se sont produites ces derniers mois, à commencer par la tentative de discrédit à mon égard", a-t-il déclaré. Il avait annoncé quelques jours plus tôt les nouveaux sujets d'enquête de son émission.

L'indignation est unanime. La présidente du conseil des ministres italien, Giorgia Meloni, a "fermement condamné le grave acte d'intimidation" dans un communiqué. "La liberté et l'indépendance de l'information sont des valeurs de notre démocratie auxquelles on ne peut pas renoncer et que nous continuerons à défendre", a-t-elle ajouté. "Un attentat effroyable qui nous ramène aux années les plus sombres", a réagi le syndicat des journalistes de la Rai. Il déplore une "campagne de haine contre le journalisme d'investigation".