Vandalisme à la SNCF : quel trafic TGV entre Avignon et Paris ce lundi 27 octobre et mardi 28 octobre ?

Le trafic des trains à grande vitesse est fortement perturbé entre Lyon et Avignon depuis ce lundi suite à un "acte de vandalisme". Un retour à la normale est "envisagé" mardi "au matin" a annoncé la SNCF.

Depuis 6 heures du matin ce lundi 27 octobre, le trafic des trains à grande vitesse est fortement perturbé entre Lyon et Avignon. La perturbation fait suite à un "acte de vandalisme" selon la SNCF. De nombreuses lignes sont supprimées vers le Sud-Est et d'importants retards sont prévus en direction de Paris.

"Tous les TGV empruntent un autre itinéraire via la ligne classique afin d'éviter la zone de l'incident", indique la SNCF. D'autres, entre Paris et Marseille, Montpellier ou Nice, sont d'ors et déjà supprimés. Ces perturbations ne concernent cependant pas la ligne entre Paris et Lyon. Les équipes de la SNCF sont toujours en train "d'établir le diagnostic précis des dégâts".

"Certains trains circulent par un autre itinéraire empruntant la ligne classique avec une perte de temps estimée à plus de 45 minutes environ. Actuellement, cet itinéraire est bloqué par la présence d'un train en panne. Des suppressions de trains sont à prévoir", a ajouté la SNCF.

Tous les TGV au départ de Paris allant au-delà de Lyon étaient supprimés, et ce au moins jusqu'à 11 heures, sur le site de la SNCF. "La reprise des circulations normales est envisagée mardi 28 octobre" au "matin", précise aussi la SNCF sur son site internet. Notons que les trains partant du Sud-Est de la France en direction de Paris, Lyon ou Strasbourg indiquent jusqu'à 3 heures de retard ce lundi matin.

Sur le site de la SNCF, les voyageurs sont invités à reporter leur déplacement. "Votre titre de transport est intégralement remboursable, le report de votre voyage à une autre date est possible également sans frais", est-il indiqué sur le site. Il est également conseillé aux voyageurs de "vérifier la circulation de votre tain avant de vous rendre en gare."

Dimanche soir, des passagers d'un Intercités en panne entre Bordeaux et Agen ont été transbordés après avoir été bloqués près de cinq heures sur les voies. L'incident a provoqué près d'une dizaine de suppressions de trains dans le Sud-Ouest, selon la SNCF. D'autres passagers cette fois-ci de la ligne Toulouse-Paris sont arrivées avec 9 heures de retard à la gare Montparnasse lundi matin, selon Franceinfo.

L'origine de ces perturbations, des "actes de vandalisme", dont un vol de câbles à Bonlieu-sur-Roubion dans la Drôme empêchant "la circulation des trains sur cet itinéraire de détournement", explique la SNCF sur son site. Deux incendies près des voies ferrées ont aussi été signalés ce lundi matin dans la Drôme, selon la SNCF. Le premier serait situé à Alixan près de Valence, où cinq mètres de câbles ont été brûlés, et le second sur la commune de Saint-Marcel-lès-Valence. Le bilan des dégâts s'élève à deux engins de transport de matériaux et une pelleteuse détruits par les flammes.