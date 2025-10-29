Inondations en Espagne : le sud de l'Andalousie et Séville sous l'eau

L'équivalent de deux mois et demi de pluie s'est abattu ce mercredi 29 octobre sur Séville. Les images sont impressionnantes.

Un an jour pour jour après les terribles inondations en Espagne, qui avaient fait 237 morts, le pays a à nouveau été frappé par des pluies torrentielles ce mercredi 29 octobre 2025. Alors qu'à l'époque la région de Valence avait été particulièrement touchée, avec 229 morts et de nombreux dégâts matériels, cette fois-ci, c'est la région de Séville qui s'est retrouvée les pieds dans l'eau. Et les images parlent d'elles-mêmes.

Comme le relaie TF1, alors que la ville de 700 000 habitants n'avait pourtant été placée qu'en alerte orange, l'équivalent de deux mois et demi de pluie est finalement tombé, prenant tout le monde de court. De nombreux conducteurs se sont fait surprendre au volant de leur véhicule. Certains ont dû être évacués à dos d'homme. L'eau est rapidement montée dans la capitale andalouse, s'engouffrant dans les parkings souterrains.

Pas de mort à déplorer

Les transports en commun n'ont pas été épargnés. Des scènes de panique filmées dedans nous parviennent ce mercredi soir. Heureusement, aucune victime n'était à déplorer mercredi soir.

Toutefois, de nombreux Espagnols ont fait part de leur colère. Ils estiment notamment que l'alerte rouge, qui concernait le sud de l'Andalousie, aurait dû être étendue à toute la région.