Crescendo de la FDJ : comment ça marche ? Le jeu fait-il gagner plus que les autres ?

La Française des Jeux lance sa nouvelle loterie de son jeu "Crescendo" avec un premier tirage qui aura lieu samedi 8 novembre. Les joueurs auront la possibilité de remporte jusqu'à 700 000 euros.

"Crescendo" est la plus grosse nouveauté "loterie" de la FDJ cette année. Le jeu, avec un format de loterie à mi-chemin entre un Loto, un Keno et un Amigo, aura un jackpot de 100 000 euros chaque heure le samedi, cumulable jusqu'à 700 000 euros. Son nom vient justement du fait que son jackpot soit cumulatif tout au long de la journée. Avec un prix bas de 1 euro par grille et ses chances de gagner de 1 sur 3,92, Crescendo présente le meilleur taux de gains de toute la gamme FDJ (hors Amigo).

Samedi 8 novembre, les joueurs pourront participer au premier tirage de la journée dès 13h00, proposant donc 100 000 euros en jackpot pour celles et ceux qui trouveront les 10 bons numéros de la combinaison gagnante. Ce jackpot grossira ensuite de 100 000 euros à chaque remise en jeu et cela qu'il y ait ou non un gagnant lors des tirages précédents. Sept tirages seront donc forcément remportés ou partagés lors du dernier tirage de la journée à 19h00.

Le jeu à gratter se présente sous forme de grille, avec 10 numéros à cocher sur 25 proposés et fonctionne selon la mécanique de comparaison de numéros. Le principe est simple : miser petit pour essayer de gagner gros. Vingt et un symboles sont divisés en 4 zones dans lequel se trouve un coefficient multiplicateur de gains (x1, x2, x5 et x10). À mesure que le joueur avance dans les zones, le coefficient augmente. À noter que plus le coefficient est élevé, moins les symboles sont nombreux dans la zone concernée. En grattant, le joueur, devra découvrir un ou plusieurs numéros correspondant à un ou plusieurs numéros gagnants cachés derrière les 6 symboles étoiles.

Des chances de gagner intéressantes au Crescendo

Au-delà du jackpot, Crescendo bénéficie de 9 autres rangs de gains à chaque tirage permettant aux joueurs de remporter au minimum le remboursement de leur grille, soit un euro. Pour cela, il faut obtenir au minimum 6 chiffres gagnants. Plus le nombre de bons numéros est élevé, plus le montant de gain est élevé. La somme peut aller jusqu'à 1 000 euros si 9 bons numéros sur 10 sont trouvés ainsi que la lettre gagnante. Celle-ci doit être trouvée dans le mot SAMEDI, soit 1 chance sur 6.

Cette nouvelle loterie est considéré pour certains comme l'une des meilleures des loteries de la FDJ d'un point de vue des gains probables. C'est le cas du site Tirage Gagnant surpris par "un retour à un prix bas sur une loterie d'envergure et par la fréquence des gains la plus importantes en comparaison à toutes les autres loteries accessibles sur FDJ.fr et en point de vente (hors Amigo)". En effet, les joueurs ont six fois plus de chance de dérocher le jackpot que celui du Loto et 43 fois plus de chance de le remporter par rapport à celui de l'Euro Millions.