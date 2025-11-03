Poupées pour pédophiles sur Shein : l'horreur des détails de fabrication

Le géant de l'e-commerce Shein est encore au cœur d'une polémique. La répression des fraudes a signalé la vente de poupées sexuelles à caractère pédopornographiques sur son site. Leur conception est abjecte.

Des "poupées sexuelles d'apparence enfantine" ont bien été proposées à la vente sur le géant de l'e-commerce Shein. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des Fraudes a alerté le parquet de Paris dans un communiqué vendredi 31 octobre.

"Le site de e-commerce Shein commercialisait des poupées sexuelles d'apparence enfantine", explique la Répression des fraudes (DGCCRF) dans son communiqué. "Leur description et leur catégorisation sur le site permettent difficilement de douter du caractère pédopornographique des contenus", ajoute-t-elle. En effet, la description du produit sur le site ne fait aucun doute, comme l'explique Le Parisien, qui a pu identifié l'annonce dans ses détails les plus abjects : "poupée sexuelle […] jouet de masturbation masculine avec corps érotique et vrai vagin et anus".

Le quotidien détaille encore l'apparence d'une de ces poupées de 80 centimètres présentant le corps et les traits d'une fillette, tenant un ours en peluche. Elles sont vendues selon le journal au prix de 186,94 euros. Sous l'annonce figurerait des "commentaires d'acheteurs" selon Alice Vilcot-Dutarte, porte-parole de la DGCCRF citée par le Parisien. "Il faut imaginer qu'un enfant qui navigue sur le site pour chercher une poupée, au hasard des clics, peut tomber sur ces produits", alerte la porte-parole.

Panneau publicitaire Shein dans une galerie commerciale © 123rf

La Répression des fraudes a aussi signalé l'absence de "mesures de filtrage" empêchant "efficacement" l'accès pour les mineurs à des contenus commercialisant des poupées sexuelles d'apparence adulte. Elle rappelle également que "la diffusion, via un réseau de communications électroniques, de représentations à caractère pédopornographique, est passible de peines pouvant aller jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende". L'absence de mesure de filtrage est passible jusqu'à trois ans de prison et 75 000 euros d'amende.

L'entreprise a réagi face à cette polémique, faisant savoir dans une réaction transmise à l'AFP que les produits "ont été immédiatement retirés de la plateforme dès que nous avons eu connaissance de ces problèmes." Shein assure appliquer "une politique de tolérance zéro" et affirme qu'une "enquête" interne est en cours "sur la manière dont ces annonces ont pu contourner nos dispositifs de contrôle" ainsi qu'"une revue complète afin d'identifier et de retirer tout produit similaire susceptible d'être mis en vente par d'autres vendeurs tiers".