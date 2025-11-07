Vigilance météo : des départements face à des risques de submersion ou d'orages

Après un important front pluvio-orageux jeudi, la vigilance est maintenue dans certains départements ce vendredi 7 novembre.

Après un important front pluvio-orageux jeudi, particulièrement en Occitanie et sur la PACA, le temps se calme, mais les orages se poursuivent du côté de la Côte d'Azur et de la Corse ce vendredi 7 novembre, avec toutefois une intensité moindre. Météo France a placé en vigilance jaune orages les deux départements corses ainsi que le Var et les Alpes-Maritimes. Le Var écope également d'une alerte pluie-inondation pour la matinée.

"Sur PACA le matin, le temps est couvert avec des pluies localement marquées et orageuses, et un vent d'est sensible sur le littoral. Des éclaircies reviennent l'après-midi, mais des averses persistent du Var aux Alpes frontalières, avec une limite pluie-neige vers 1800 m. En Corse, le temps est instable toute la journée avec des averses parfois fortes et orageuses", prévoit Météo France pour la journée de ce vendredi.

Un risque de vagues-submersion concerne en revanche encore toute la façade Atlantique, tous les départements allant du Finistère aux Pyrénées-Atlantiques sont maintenus en alerte vendredi à la suite des grandes marées. La vigilance crues est aussi toujours activée pour le Finistère, la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Pour le week-end, le temps s'annonce globalement calme, malgré quelques grisailles et de légères averses. La plupart des vigilances seront levées dès samedi.