Vigilance météo : des départements face à des risques de submersion ou d'orages
Après un important front pluvio-orageux jeudi, la vigilance est maintenue dans certains départements ce vendredi 7 novembre.
Après un important front pluvio-orageux jeudi, particulièrement en Occitanie et sur la PACA, le temps se calme, mais les orages se poursuivent du côté de la Côte d'Azur et de la Corse ce vendredi 7 novembre, avec toutefois une intensité moindre. Météo France a placé en vigilance jaune orages les deux départements corses ainsi que le Var et les Alpes-Maritimes. Le Var écope également d'une alerte pluie-inondation pour la matinée.
"Sur PACA le matin, le temps est couvert avec des pluies localement marquées et orageuses, et un vent d'est sensible sur le littoral. Des éclaircies reviennent l'après-midi, mais des averses persistent du Var aux Alpes frontalières, avec une limite pluie-neige vers 1800 m. En Corse, le temps est instable toute la journée avec des averses parfois fortes et orageuses", prévoit Météo France pour la journée de ce vendredi.
Un risque de vagues-submersion concerne en revanche encore toute la façade Atlantique, tous les départements allant du Finistère aux Pyrénées-Atlantiques sont maintenus en alerte vendredi à la suite des grandes marées. La vigilance crues est aussi toujours activée pour le Finistère, la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Pour le week-end, le temps s'annonce globalement calme, malgré quelques grisailles et de légères averses. La plupart des vigilances seront levées dès samedi.
10:38 - Le risque de submersion atlantique en atténuation
Pour la journée de vendredi, la côte atlantique reste en vigilance vague-submersion. La Chaine Météo précise que dans la nuit, la houle a atteint de 4 à 6 mètres en moyenne, voire 7 mètres au large du Pays basque. Elle a été accompagnée de coefficients de grandes marées, provoquant d'importantes remontées d'eau. Ce vendredi, le risque va progressivement diminuer grâce à la baisse de la houle. La prudence reste de mise jusqu'à ce soir sur le littoral atlantique, l'alerte devrait être levée vers 21h.
08:38 - "Les intensités pluvieuses sont variables" dans le sud de la France
Météo France indique que ce vendredi, le temps est "perturbé partout", "les intensités pluvieuses sont variables et les enjeux de vent sont moindres", avec "toujours des pluies résiduelles sur Languedoc Roussillon".
????La ligne se décale ensuite sur PACA et les pluies perdurent dans la nuit sur le #Var. #VigilanceJaune— Météo-France Sud-Est (@MeteoFrance_SE) November 6, 2025
Deux passages pluvieux majeurs dans les prochaines heures donnant au total 30 à 50 mm et localement 70 voire 100 mm dans la nuit. https://t.co/Yl2H1BK7BI@Prefet83
3/3 pic.twitter.com/njVHgEgzmC