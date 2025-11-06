La "barbie humaine" meurt à 31 ans, les causes et circonstances de sa mort font froid dans le dos

Une influenceuse brésilienne a été retrouvée morte à son domicile à São Paulo au Brésil. Les circonstances étranges de sa mort rende l'affaire suspecte.

Barbara Jankavski, influenceuse brésilienne de 31 ans est décédée dimanche 2 novembre. Son corps a été découvert dans une maison à São Paulo au Brésil. Surnommée "Boneca Desumana", ou "Poupée inhumaine" en français, la jeune femme était célèbre pour ses nombreuses opérations chirurgicales dans le but de ressembler à la célèbre poupée Barbie.

Cumulant 55 000 abonnés sur Instagram et plus de 344 000 sur TikTok, l'influenceuse brésilienne documentait ses nombreuses interventions chirurgicales. En tout, elle aurait s ubi 27 opérations pour des sommes d'argent considérables. Barbara Jankavski était également passé à la télévision dans des émissions de télévision, notamment dans des débats sur "l’existence du corps parfait" ou encore dans des interviews où elle a parlé de ses interventions chirurgicales.

Depuis le 1er octobre, l'influenceuse n'avait rien publié sur Instagram, son poste le plus récent étant sa rencontre avec une autre influenceuse brésilienne, Avos Da Razao publié à cette même date. Le corps de la créatrice de contenu a été retrouvé à son domicile dans l'ouest de São Paulo par un avocat commis d'office, Renato Campos Pinto de Vitto. L'homme de 51 ans a témoigné auprès des autorités qu'il était avec Bárbara Jankavski au moment de son décès après l'avoir engagée pour des "services sexuels". Il a également indiqué qu'ils avaient tous les deux consommé des substances illicites.

L'avocat, voyant que la jeune femme ne bougeait plus, a appelé secours et a tenté de la réanimer pendant 9 minutes, a-t-il expliqué aux autorités. Des équipes de la PMESP (Police militaire de l'État de São Paulo) ont été dépêchées sur les lieux. À leur arrivée, les secours n'ont pu que constater le décès de la femme de 31 ans. Selon la police militaire de l'État de São Paulo, le corps de la jeune femme était simplement vêtu d'un sous-vêtement et présentait une blessure à l'œil gauche et des marques dans le dos. D'après un rapport de police, une amie de la victime a expliqué que l'influenceuse avait fait une chute ce qui lui avait causé une blessure au visage.

Le Secrétariat à la sécurité publique de São Paulo a demandé une autopsie et des analyses toxicologiques. L'affaire a été enregistrée comme suspecte. Suite à l'annonce de la mort de l'influenceuse, de nombreux internautes lui ont rendu hommage en commentant sa dernière publication sur Instagram : "Je n'arrive pas à y croire. Je t'aimais tellement. Repose en paix." Un autre écrit : "J'espère que Dieu t'accueillera à bras ouverts. Je n'arrive pas à croire que tu sois partie. Tu as vécu un peu de la vie que tu aimais, et cela nous réconforte un peu."