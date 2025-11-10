Cop 30 au Brésil : c'est fichu pour la planète ? Mais quels sont les objectifs que se fixe le monde aujourd'hui ?

La COP30 s'est ouverte ce lundi 10 novembre au Brésil. Concrètement, quels sont les objectifs de ce rendez-vous international pour le climat ?

Il y a dix ans, l'accord de Paris pour le climat était signé en grandes pompes. Une décennie plus tard, la COP30 s'est ouverte ce lundi 10 novembre 2025 non sans une pointe de scepticisme. Alors que l'événement international doit se tenir jusqu'au 21 novembre, l'objectif va une nouvelle fois consister à tomber d'accord sur des efforts communs visant à lutter contre le réchauffement climatique. Reste qu'une décennie après l'accord de la COP 21 à Paris, l'objectif qui était de limiter le réchauffement climatique à 2°C par rapport aux niveaux préindustriels, et si possible sans dépasser les 1,5°C, a indéniablement été dépassé.

La COP30 devrait ainsi être la première à... reconnaître cet échec, souligne Le Point. "Une chose est claire, nous ne parviendrons pas à contenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5°C dans les prochaines années", a d'ailleurs déclaré à ce sujet le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en octobre dernier, rappelle BFMTV.

Populations vulnérables, forêts tropicales et départ des États-Unis

Outre le fait de devoir revoir l'objectif du +1,5°C, la COP30 sera quand même l'occasion de mettre en avant les populations les plus vulnérables face au réchauffement climatique, comme les peuples autochtones, qui "luttent pour la reconnaissance et la protection de leurs territoires, pour leur survie et celle de leurs cultures, en faisant face quotidiennement à de graves violences et dangers", pointe Greenpeace. S'ils ne représentent que 6% de la population sur terre, ces peuples gèrent souvent des centaines de milliers d'hectares de terre et leur biodiversité.

La COP30 sera aussi l'occasion de remettre les forêts tropicales sous le feu des projecteurs. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si l'événement pose ses valises à Belém, soit en pleine Amazonie. Il sera ainsi question de lancer un fonds visant à les protéger.

Sur le plan diplomatique, le retrait des États-Unis de Donald Trump de l'accord de Paris devrait laisser la place de leader à d'autres pays, la Chine et le Brésil en tête. Quant à la vieille Europe, son objectif pour la COP30 sera surtout de tenter de garder sa crédibilité en l'absence des États-Unis et alors que Vingt-Sept ont accouché aux forceps la semaine dernière d'objectifs communs pour 2035 et 2040. Les Européens visent ainsi la réduction de 90% de leurs émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 d'ici 2040. Néanmoins, de nombreuses "flexibilités" sont au programme afin de ne pas ruiner la compétitivité de certains pays, dont la France.