Rhône. Il roule avec les roues crevées sur l'autoroute, la police l'arrête et découvre un pactole à 550 000 euros

Dans le Rhône, à hauteur de Condrieu, la police a mis la main sur un sacré jackpot : plus de 550 000 euros de contrebande, dans une voiture qui refusait de s'arrêter.

Ce qui devait être un contrôle de routine sur l'autoroute A7 a viré à une incroyable course-poursuite, avant de déboucher sur l'une des plus grosses saisies de contrebande de l'année dans le Rhône. Comme le rapportent Actus.fr et BFM Lyon, mardi 11 novembre, en pleine journée, les douaniers postés à hauteur du péage de Condrieu ont décidé d'intercepter un véhicule suspect.

Le conducteur s'est arrêté un instant… avant de redémarrer en trombe, semant la panique sur les voies de l'autoroute. Refusant d'obtempérer, il a tenté de distancer les agents, malgré un dispositif de sécurité immédiatement déployé.

Les douaniers ont utilisé des stopsticks, des herses conçues pour crever les pneus et immobiliser les véhicules en fuite. Mais à la surprise des agents, l'automobiliste a poursuivi sa route pendant plusieurs kilomètres, roulant avec deux pneus à plat, avant d'être finalement rattrapé et arrêté à hauteur d'Ampuis, au sud de la métropole lyonnaise.

C'est là que les agents ont fait une découverte stupéfiante. À l'arrière de la voiture, soigneusement dissimulés, se trouvaient 82 cartons renfermant pas moins de 4200 cartouches de cigarettes, soit environ 84 000 paquets destinés au marché noir. La valeur marchande de cette cargaison est estimée à 552 500 euros, selon une source proche du dossier.

Le conducteur, seul à bord, a été placé en garde à vue. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine des cigarettes et l'ampleur du réseau auquel il pourrait appartenir. Les douaniers n'excluent pas que ce convoi s'inscrive dans une filière plus vaste de contrebande entre le sud et le centre de la France.

Ce genre de saisie n'est pas anodin. Les trafiquants empruntent de plus en plus les grands axes pour écouler des volumes massifs de tabac illégal.