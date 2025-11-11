La première étape est à faire en novembre : vos rosiers n'auront plus de taches noires et pousseront mieux l'an prochain

C'est la méthode ultra-simple pour éliminer définitivement cette maladie fongique de vos rosiers. Promis, les fleurs n'auront jamais été aussi belles.

Novembre est le moment parfait pour retrousser vos manches, sortir votre sécateur et chouchouter vos rosiers ! Alors que l'hiver arrive, cette étape est crucial pour lutter contre les maladies fongiques et vous garantir une floraison plus abondante et plus saine l'année suivante.

L'ennemi juré de vos rosiers ? C'est la redoutable tache noire ! Si des marques noires ou violettes ont fait leur apparition sur votre rosier, le diagnostic est sans appel. Cette maladie fongique, causé par le champignon Diplocarpon rosae, est très néfaste pour la plante ! En plus de ces tâches, elle provoque le jaunissement des tissus foliaires et la possible apparition de petites lésions noires et crouteuse sur les jeunes tiges.

C'est bien plus qu'un problème esthétique : une plante gravement atteinte peut perdre la quasi-totalité de son feuillage, et ces marques tenaces affaibliront votre rosier sur le long terme. Heureusement, même si la maladie s'installe généralement dès le printemps selon la Royal Horticultural Society, il n'est jamais trop tard pour agir ! L'expert en jardinage Adam Kirtland, connu sous le nom de View from the potting bench sur TikTok, affirme que c'est "très facile à régler".

"Il suffit de couper la feuille, comme ça, et de la jeter. Certes, vos rosiers auront un peu moins bonne mine, mais ils seront magnifiques l'année prochaine." Maintenant que vous avez éliminé l'infection, la question est de savoir comment garantir que la maladie ne revienne jamais, et pour cela, la RHS nous livre des méthodes simples et infaillibles. La première étape est de bien choisir vos variétés, car si certaines sont naturellement plus résistantes, d'autres, comme les hybrides de thé, floribundas et rosiers grimpants et de patio, s'avèrent souvent les plus sensibles.

Adoptez une hygiène de jardin rigoureuse : à l'automne, le ramassage et la destruction méticuleuse des feuilles mortes sont essentiels, car elles sont le refuge hivernal des spores du champignon. Taillez légèrement vos rosiers pour améliorer l'aération et laisser passer le soleil. Attention, pensez à stériliser vos outils pour éviter toute propagation !

La solution la plus naturelle et la plus efficace consiste à accueillir de précieux "ennemis naturels" dans votre jardin, comme des insectes, des nématodes ou des bactéries, sans oublier certains animaux comme les oiseaux, les grenouilles et les hérissons. Ils jouent un rôle majeur en dévorant les nuisibles ! Les fongicides, même biologiques, sont à utiliser avec la plus grande prudence, car ils risquent de déséquilibrer la biodiversité et de nuire à la santé de vos sols, entraînant à terme des effets plus néfastes sur l'environnement. Si vous devez y avoir recours, faites-le de manière minimale et très ciblée.