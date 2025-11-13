13-Novembre : un attentat similaire peut-il survenir encore ? Plusieurs attaques déjouées en 2025

Si la France est mieux armée qu'il y a dix ans face au terrorisme, "la menace" d'un nouvel attentat d'ampleur "est toujours là", met en garde le procureur général près la Cour de cassation.

La menace est "toujours très élevée". Dix ans après, l'ombre du 13-Novembre 2015 plane toujours au-dessus du pays, et la menace d'un nouvel attentat d'ampleur avec, comme l'a rappelé le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, au micro de BFMTV/RMC. Si "le type d'attaque comme on a connu il y a dix ans est moins probable", "la menace reste toujours très endogène, avec des individus présents sur le territoire national qui se radicalisent", concède le premier flic de France, ce jeudi.

Depuis le début de l'année 2025, "six attentats ont été déjoués", a-t-il déclaré. Preuve que la menace est toujours active et que le terreau terroriste conserve une certaine densité sur notre sol. Le 10 octobre dernier, t rois femmes ont été mises en examen et écrouées, suspectées d'un projet d'attentat kamikaze contre une salle de spectacle ou un bar de la capitale, révélait Le Parisien.

Toutes trois se revendiquaient salafistes. Selon les comptes rendus de surveillance de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), elles ne sortent "jamais de leur domicile respectif sans un niqab qui leur couvre intégralement le visage". Une information judiciaire a été ouverte du chef de participation à une association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation de crimes d'atteinte aux personnes", a indiqué le parquet national antiterroriste auprès de LCI.

"Le danger vient beaucoup des nouveaux radicalisés"

Dans un entretien à l'AFP publié le samedi 8 novembre 2025, le procureur national antiterroriste, Olivier Christen, alertait sur une menace jihadiste "qui s'accroît" et confirmait le total de six attentats déjoués sur le territoire depuis le début de l'année. Sur les dix dernières années, d'après les chiffres de la DGSI, plus de 80 projets d'attentats islamistes ont été déjoués et "près de cinquante attentats ont été perpétrés au cours de la même période", indique une source policière au Figaro.

Et comme le rappelle le journal Le Monde, depuis 2023, sur les 37 individus interpellés pour des projets terroristes djihadistes, 70 % avaient moins de 21 ans. Une tendance qui se vérifie dans les six projets d'attentats déjoués en 2025 : la fourchette d'âge des mis en cause se situe entre 17 et 22 ans. Aussi, depuis 2023, les attentats et projets d'attaques remontent en flèche après avoir diminué entre 2017 et 2023. Une tendance qui coïncide avec les attaques terroristes du Hamas du 7 octobre 2023.

De son côté, le procureur général honoraire près la Cour de cassation, François Molins, estime que la France est aujourd'hui "certainement" mieux armée pour lutter contre le terrorisme qu'il y a dix ans. "Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'elle est à l'abri", dit-il en ce jour de commémorations du 13-Novembre. "Le risque zéro en matière de terrorisme n'existe pas. La menace est toujours là", tempère-t-il. Mais "le danger vient quand même beaucoup des nouveaux radicalisés qui se sont radicalisés à vitesse grand V. Qui ne sont pas forcément suivis par les services de renseignement, donc sont un peu sous les radars et qu'il faut détecter", estime-t-il.